За попытку сбыта наркотиков житель Новомосковска на 8,5 лет отправится в колонию

Однако большую часть наркотиков он хранил дома Фото: Алексей ФОКИН

Тульский суд признал виновным в хранении и распространении наркотиков мужчину из Новомосковска, сообщает региональная прокуратура.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 35-летний житель Новомосковска с мая по сентябрь 2020 года спрятал две так называемые «закладки». Однако большую часть наркотиков он хранил дома. Задержали мужчину оперативники. У него в квартире нашли более килограмма мефедрона, 437 граммов амфетамина и 15,9 грамма каннабиса (марихуана).

За попытку сбыта наркотиков и их хранение мужчина теперь на 8,5 лет отправится в колонию строгого режима.