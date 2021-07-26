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Происшествия26 июля 2021 10:33

За попытку сбыта наркотиков житель Новомосковска на 8,5 лет отправится в колонию

У него в квартире нашли почти полтора килограмма наркотических средств
Елена Иргиз
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Однако большую часть наркотиков он хранил дома

Однако большую часть наркотиков он хранил дома

Фото: Алексей ФОКИН

Тульский суд признал виновным в хранении и распространении наркотиков мужчину из Новомосковска, сообщает региональная прокуратура.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 35-летний житель Новомосковска с мая по сентябрь 2020 года спрятал две так называемые «закладки». Однако большую часть наркотиков он хранил дома. Задержали мужчину оперативники. У него в квартире нашли более килограмма мефедрона, 437 граммов амфетамина и 15,9 грамма каннабиса (марихуана).

За попытку сбыта наркотиков и их хранение мужчина теперь на 8,5 лет отправится в колонию строгого режима.

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