Коронавирус в Тульской области, последние данные на 25 июля 2021 года: заболело еще 146 жителей

Всего в регионе с весны 2020 выявлено 46 408 случая заболевания Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в Тульской области коронавирусом заразились еще 145 человек. Всего в регионе с весны 2020 выявлено 46 554 случаев заболевания.

При этом вылечиться удалось 60 тулякам за сутки и 40 759 за все время пандемии.

Также сообщается от 8 смертях за указанный период. У большинства из умерших пациентов были хронические заболевания, на которые вирус дал осложнения. Всего от COVID-19 скончалось 2 394 жителей Тулы и области.