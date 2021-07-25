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Здоровье25 июля 2021 11:42

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 25 июля 2021 года: заболело еще 146 жителей

За все время распространения заболевания скончались 2 394 человек
Елена Иргиз
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Всего в регионе с весны 2020 выявлено 46 408 случая заболевания

Всего в регионе с весны 2020 выявлено 46 408 случая заболевания

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в Тульской области коронавирусом заразились еще 145 человек. Всего в регионе с весны 2020 выявлено 46 554 случаев заболевания.

При этом вылечиться удалось 60 тулякам за сутки и 40 759 за все время пандемии.

Также сообщается от 8 смертях за указанный период. У большинства из умерших пациентов были хронические заболевания, на которые вирус дал осложнения. Всего от COVID-19 скончалось 2 394 жителей Тулы и области.

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