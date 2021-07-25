Владимир Ивашкевич: Почти каждый мальчишка мечтает поднять Андреевский флаг

Председатель регионального отделения партии «Родина» в Тульской области Владимир Ивашкевич

- Традиционно в последнее воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают военные моряки, офицеры и все те, кто проходил воинскую службу в рядах ВМФ, - подчеркнул Владимир Ивашкевич. - Российский военно-морской флот испокон веков славится боевой мощью и добрыми традициями, которые и нынешние военные моряки свято хранят для будущих поколений.

И хотя Тульский регион располагается далеко от морей и океанов, немало жителей области исполняли свой воинский долг именно в военно-морских силах России, есть среди туляков и ветераны ВМФ, посвятившие свою жизнь защите морских границ нашей страны.

Службу на флоте выбирают настоящие мужчины, готовые месяцами не ступать на родную землю, нести службу на благо России в суровых морских условиях.

Сегодня военно-морской флот – гордость России. Почти каждый мальчишка, запуская в ручей бумажный кораблик, мечтает примерить на себя белоснежную форму и поднять Андреевский флаг. И эта преемственность поколений, престижность службы в ВМФ показывает, что берега нашей страны будут под надежной защитой тех, кто осознанно посвящает свою жизнь морю и защите водных границ нашей Родины.