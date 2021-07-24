Владимир Ивашкевич: Работники торговли в Тульской области даже в пандемию продолжают улыбаться покупателям

Председатель регионального отделения партии «Родина» в Тульской области Владимир Ивашкевич

- Состояние сферы торговли – один из важных показателей развития экономики региона, доступность товаров и услуг отражает уровень качества жизни людей, - подчеркнул Владимир Ивашкевич. - В этой сфере в Тульской области работают по-настоящему профессионалы своего дела, отличающиеся доброжелательным отношением к покупателям и ответственным подходом к качеству предлагаемой продукции.

С начала пандемии коронавируса работники торговли также оказались «на передовой»: несмотря на опасность, они продолжали обеспечивать людей продуктами и товарами первой необходимости. С риском для жизни и здоровья они все также улыбаются покупателям и оказывают помощь при выборе нужных товаров и услуг. К сожалению, их подвиг остается практически незамеченным.

В День работников торговли России хочется выразить всем представителям этой непростой, но незаменимой профессии благодарность за стойкость и самоотверженность, ответственность и профессионализм. Так важно, чтобы ваш труд был по-настоящему уважаем, и работа приносила положительные эмоции и финансовое благополучие.