Коронавирус в Тульской области, последние данные на 24 июля 2021 года: скончалось еще 9 человек

Всего за время распространения COVID-19 скончалось 2 362 жителя Тулы и области Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в Тульской области коронавирусом заразились еще 145 человек. Всего в регионе с весны 2020 выявлено 46 408 случая заболевания.

При этом вылечиться удалось 58 тулякам за сутки и 40 699 за все время пандемии.

Также сообщается от 9 смертях за указанный период. У большинства из умерших пациентов были хронические заболевания, на которые вирус дал осложнения. Всего от COVID-19 скончалось 2 386 жителей Тулы и области.