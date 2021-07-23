Николай Петрунин: В вопросах благоустройства и развития территорий необходимо опираться на инициативы жителей

Современное городское пространство стало в Веневе не только точкой притяжения горожан, но и представителей малого бизнеса.

Поскольку в этом году Венев отмечает свое 650-летие, то в первую очередь парламентарий познакомился с историей края, его достопримечательностями, встретился с участниками проекта по развитию внутреннего туризма Тульской области «Своими глазами», которые обратились к Николаю Петрунину - автору проекта - с просьбой активнее использовать культурно-исторические объекты Венева при планировании туристических маршрутов.

Примечательно, что в 2019 году проект благоустройства Красной площади – так называется исторический центр города – стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Тогда же здесь появились многофункциональные павильоны для проведения мероприятий, зоны отдыха, установлена памятная стела «Венев – город Большой засечной черты», сделано ландшафтное озеленение. Новые объекты вписываются в исторический центр и хорошо сочетаются с храмом и колокольней, делают городское пространство комфортным и современным.

Вопросы развития и благоустройства малых городов можно решать в рамках программы народного бюджетирования.

– Современное городское пространство стало в Веневе не только точкой притяжения горожан, но и представителей малого бизнеса, которые открывают на территории комплекса кафе, магазины, досуговые центры, - отметил Николай Петрунин. - Сегодня партия «Единая Россия» активно выступает за программу развития сельских территорий. В число главных условий ее успешной реализации, предложенных «Единой Россией», входят привлечение молодежи, развитие производства и малого предпринимательства. Для того, чтобы молодые люди хотели жить и работать на селе, в малых городах необходимо решить вопросы доступного жилья, трудоустройства, получения качественного образования, развитии социальной, культурной и досуговой инфраструктуры, - убежден он.

Кроме того, депутат Госдумы отметил, что в минувшем году было подписано Постановление Правительства, согласно которому появилась новая федеральная трасса «Золотое кольцо», и на участке дороги Тула-Михайлов она пройдет через Венев. А это дополнительные возможности для формирования федеральной дорожной сети, туристических маршрутов, придорожной инфраструктуры, трудоустройства.

Николай Петрунин встретился с участниками проекта по развитию внутреннего туризма Тульской области.

Также Николай Петрунин обратил внимание на то, что вопросы развития и благоустройства малых городов можно успешно решать в рамках программы народного бюджетирования. Важно, чтобы инициативы исходили от самих людей, которые там живут, а конкурс начинается с общественного обсуждения всех идей непосредственно на местах. Ведь там, где жители сами проявляют активность, там и эффективность программы выше, и изменения ощутимее.