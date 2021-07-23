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Здоровье23 июля 2021 11:49

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 23 июля 2021 года: количество выздоровевших превысило 60 человек в сутки

За все время пандемии победить вирус удалось 40 641 пациенту в регионе
Елена Иргиз
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Всего с начала распространения заболевания в регионе насчитывается 46 263 случая заражения

Всего с начала распространения заболевания в регионе насчитывается 46 263 случая заражения

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области по последним данным статистики COVID-19 за сутки заразились 148 человек. Всего с начала распространения заболевания в регионе насчитывается 46 263 случая заражения.

Выздоровел от коронавируса при этом 61 житель Тулы и области. Постепенно количество заболевших уменьшается, а выздоровевших - растет. За все время пандемии победить вирус удалось 40 641 пациенту в регионе.

К сожалению, статистика продолжает отмечать смерти: за минувшие сутки скончалось еще 7 пациентов с осложнениями на различные хронические заболевания. С весны 2020 года в области от инфекции умерло 2 377 жителей.

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