Дело Контрабаева — Черноусова: ход внедрения РИСЗ в Тульской области обрастает новыми подробностями

20 июля в Центральном районном суде Тулы прошли очередные допросы свидетелей обвинения. В их числе и те, кто имел непосредственное отношение к процессу приемки работ заказчиком, Минздравом Тульской области, и те, кто в дальнейшем обслуживал и развивал систему до последнего времени, и те, кто непосредственно пользовался ей все эти годы — представители медицинского сообщества, IT-специалисты лечебных учреждений региона.

Однако в словах всех свидетелей совершенно очевидно звучит подтверждение информации, что региональная информационная система здравоохранения Тульской области действительно создана и существует с 2013 года.

Первой была допрошена Людмила Ярцева, заместитель начальника управления территориального отделения Фонда обязательного медицинского страхования. Обвинение в первую очередь интересовало, несколько свидетель знакома с программой модернизации системы здравоохранения Тульской области от 2011 года, на что та пояснила, что Фонд в свое время входил в рабочую группу, которая прорабатывала предложения, в том числе и по созданию РИСЗ. К последней предъявлялись требования по налаживанию связи между лечебными учреждениями и системой ОМС. Группа участвовала в разработке техзадания для новой информационной системы. Вошла ли хоть часть из них в итоговый документ, свидетель не знала.

Однако в дальнейших показаниях Ярцева несколько запуталась, называя процесс развития системы РИСЗ процессом интеграции с ФОМС, согласно которому лечебные учреждения наконец-то смогли бы отказаться от устаревшей «косолаповской» программы АРМ-ОМС. И по ее утверждениям, Фонду было совершенно без разницы, какой программой пользоваться. Свидетель подтвердила, что старт внедрения РИСЗ был положен в 2013 году, когда для эксперимента было выбрано около десятка лечебных учреждений региона. В 2015 году заработал так называемый модуль «ОМС». Однако промышленная эксплуатация информационной системы, согласно приказу Минздрава, наступила только в 2018-м. До этого данные в Фонд приходили параллельно — сразу из двух программ. При этом Ярцева подчеркнула, что на этапе эксперимента — с 2015 по 2017 — РИСЗ показывала множество ошибок, сейчас же их число не превышает порога в 2%. Это именно то количество, что неофициально на федеральном уровне разрешено. Более того, объяснимо тем, что большее число лечебные учреждения просто не смогут впоследствии в своих отчетах для Фонда исправить. Однако в процессе допроса выяснилось, что речь идет о пользовательских ошибках ввода информации о медицинских случаях, т.к. если бы РИСЗ передавала неправильный файл, то собственно ФОМС нечего было бы анализировать на предмет ошибок. Форматно-логический контроль, так называемый ФЛК, реестры счетов для ТФОМС проходили.

Вместе с тем, свидетель констатировала: поскольку изначально информационная система называлась «Инфоклиника», то совершенно очевидно, что именно из нее и родилась РИСЗ Тульской области.

В свою очередь Артур Контрабаев пояснил суду, что в более ранние сроки, чем тот же 2015 год, модуль «ОМС» в РИСЗ появиться никак не мог. Для его появление было необходимо внедрить ряд других подсистем, в первую очередь, позволявших работать с электронными медицинскими картами. Нужно было, чтобы 100% врачей работали в РИСЗ, только тогда можно было запускать интеграцию. А полное обучение врачей не входило в требования государственного контракта и планировалось ЦИ в течение 2-х лет.

А Алексей Черноусов добавил, что при разработке техзадания для РИСЗ в 2013 году предполагалось полностью отойти от работы медстатистов, в ведении которых и было составление отчетов для ФОМС – так было задумано федералами. И лишь спустя несколько лет из-за специфики работы Фонда пришло осознание того, что исключительно врачами в данном деле не обойтись. Дело в том, что оплаты ведутся только после закрытия случая заболевания, а все необходимые статистические данные по всему случаю и задним числом могут ввести только медицинские статистики. Только в 2017 году по заказу Минздрава Тульской области в РИСЗ появляется рабочее место статистиков, не предусмотренное в 2013 году, и сразу же после этого новый модуль был внедрен, позволив медучреждениям отказаться от использования АРМ-ОМС.

Некоторую сумятицу в восприятии ситуации с развитием РИСЗ Тульской области продемонстрировал и Виктор Васильев, до конца 2012 года работавший начальником Управления здравоохранения города Тулы, а в последствии — исполняющим обязанности главврача горбольницы № 12.

Во-первых, он подчеркнул, что программа информатизации здравоохранения, появившаяся в 2011 году, никак не может считаться программой модернизации. Таковую Президент только на днях потребовал в России проработать на три года вперед.

Во-вторых, Виктор Петрович несколько путал в показаниях понятие РИСЗ и «Инфоклиники». По его мнению, функционал последней почему-то даже шире.

Впрочем, хронологию развития событий свидетель излагал достаточно уверенно. По его словам, когда он только пришел в ГБ № 12 в начале весны 2013 года, здесь уже работал первый модуль МИС «Инфоклиника», позволявший в электронном виде оформлять вызов врача на дом, записываться к специалисту. В отличие от работавшей на тот момент в больнице АРМ-ОМС, руководителя производителя новой информационной системы Васильев никогда не знал. Оно и логично - «косолаповскую» программу приходилось оплачивать «из кармана» учреждения, а функционирование «Инфоклиники» шло за счет регионального бюджета.

Если говорить о сложностях внедрения новой информационной системы, то по словам Васильева, главная проблема заключалась в человеческом факторе, а не в технических сбоях в работе. Персонал больницы, особенно возрастной, категорически не желал в первое время переходить к работе с компьютерами. Однако, делать это так или иначе все равно пришлось — ход информатизации постоянно контролировался и Минздравом, и областным правительством.

Сказать, какая именно техника поставлялась для РИСЗ в ГБ № 12 Васильев затруднился — все-таки это не совсем его тема, скорее технарей. А вот то, что постепенное обучение персонала проводилось как на рабочих местах, так и на базе ГАУ ТО «ЦИТ», подтвердил. Равно как и существование самой Региональной информационной системы здравоохранения. Без труда перечислил свидетель и модули РИСЗ, правда, без порядка их внедрения, но так называемая «Регистратура» однозначно была первой.

Показания Васильева подтвердил и Алексей Черноусов, пояснивший, что, согласно контракту 2013/1, в горбольнице № 12 предусматривалось создание только одного рабочего места и, судя по статистике, с его помощью на момент подписания актов, на прием было записано достаточно немного пациентов. А это в свою очередь говорит, что внедрение первого компонента РИСЗ здесь было проведено достаточно поздно — в середине 2013 года, незадолго до приемочных испытаний.

О специфике создания Региональной информационной системы в ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» рассказал его IT-специалист Алексей Власов. Он подтвердил, что начало всему было положено в конце 2012 года, когда была поставлена новая техника, и практически сразу же внедрен первый модуль на тот момент еще «Инфоклиники» для работы регистратуры.

Модуль этот используется до сих пор, наряду с рядом других, появлявшихся в роддоме с течением времени. Так что можно уверенно говорить, что РИСЗ выросла именно из «Инфоклиники». Да, поначалу было много сбоев в ее работе, которые тем не менее оперативно и бесплатно устранялись, но постепенно расширялись не только возможности системы, но и стабильность ее работы.

Действительно, на начальном этапе приходилось пользоваться для сообщения с ФОМС одновременно двумя системами, но как только тестовый промежуток времени у РИСЗ подошел к концу, роддом так же отказался от пользования АРМ-ОМС.

Вместе с тем свидетель не смог дать показаний ни о процессе приемки РИСЗ в 2013 году, ни о подробностях контрактов последующего сопровождения работы программы. Однако показал, что все неисправности отлаживались на безвозмездной гарантийной основе.

Зато пояснил в каком приблизительно порядке внедрялись модули и почему именно в таком, а не другом. Как и предыдущий свидетель, он уверенно заявил о взаимосвязи модулей. То есть взаимодействие с тем же Фондом ОМС можно было наладить только после запуска электронных медицинских карт. При этом подтвердил, что контроль за внедрением в роддоме системы РИСЗ велся очень строго и по линии МИАЦ, и ЦИТ, и Минздрава. За это спрашивали лично с главных врачей — от этого зависела их зарплата.

Единственное отличие РИСЗ, работающей в Областном перинатальном центре, заключается в еще одном стороннем модуле разработки компании «БАРС Групп» под названием «РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения». Модуль этот прекрасно взаимодействует с РИСЗ и оплата его сопровождения идет не из бюджета лечебного учреждения, и насколько ему известно, права на пользование модулем, согласно договору, переданы соответствующей структуре в правительстве региона.

На вопросы адвоката Токарева, представляющего интересы Черноусова Алексея, свидетель сообщил суду, что во время допроса, проводимого следователем, ему регулярно навязывались формулировки, предлагались свои описания событий, в связи с чем пришлось потратить много времени и неоднократно исправлять написанное следователем.

Относительно допроса последнего на этот день свидетеля Артур Контрабаев выступил с категорическим протестом, пояснив, что представитель Городской больницы из Новомосковска не имеет никакого отношения к предъявляемому по уголовному делу обвинению, поскольку в его учреждении РИСЗ заработала по объективным причинам лишь в 2018 году и вообще данное медицинское учреждение согласно контракту автоматизировать не предполагалось, поэтому показания о рассматриваемом периоде запуска и развития информационной системы вряд ли внесут ясность в дело.

Однако с ним не согласилась защита второго обвиняемого, Алексея Черноусова. Адвокат Олег Никуленко настаивал на допросе свидетеля, подчеркнув, что «...сторона защиты будет поддерживать допрос любых свидетелей обвинения, лишний раз демонстрирующих своими показаниями существование РИСЗ Тульской области». И вправду, оказалось, что экс-главврач горбольницы № 1 города Донского, а впоследствии главный врач Новомосковской городской клинической больницы Игорь Наумов, вполне в курсе многих нюансов внедрения РИСЗ.

Так получилось, что в Донской больнице Наумов застал самые первые шаги к созданию информационной системы здравоохранения Тульской области — только поставку оборудования в конце 2012 года. А вот после его перехода в Новомосковск в марте 2013 года застал как раз установку программного обеспечения на новые компьютеры. Однако проверить работоспособность установленного софта на тот момент не представлялось возможным из-за отсутствия в ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» структурированных сетей — именно это собственноручно и отметил Игорь Наумов в одном из актов локальной приемки работ, копия которого была подшита к делу и предъявлена свидетелю.

В дальнейшем запуск РИСЗ в горбольнице отложился на несколько лет из-за судебных тяжб с подрядчиком - ИП Башинский — смонтировавших сети с нарушениями. Лишь в 2017 году технические проблемы были преодолены. Поэтому внедрение информационной системы началось здесь лишь летом 2018 года. При этом уже по принципу практически всех модулей сразу, потому что они уже были достаточно глубоко настроены на опыте других больниц региона. При том, что обучение сотрудники Новомосковской ГКБ к тому моменту уже прошли, без проблем не обошлось — вновь большую роль играл человеческий фактор. Возрастные сотрудники с трудом привыкали к нововведению.

Как выразился Наумов, пришлось пользоваться кнутом и пряником, «...у нас к тому времени был перед глазами опыт коллег, внедрявших систему в своих учреждениях». Присутствовали определенные финансовые стимулы для младшего медперсонала, врачей.

Что же касается сбоев в работе РИСЗ, то система в 2018 году была весьма стабильна, поэтому большинство проблем возникали из-за человеческого фактора. Сейчас же коллектив Новомосковской ГКБ сильно омолодился, и с системой работает очень продуктивно. При этом свидетель пояснил, что проблемы с зависанием РИСЗ были чисто технического характера, так после замены сервера трудности закончились.

При попытках выяснить детали пользования РИСЗ, свидетель пояснил, что все пожелания и предложения по дальнейшему совершенствованию системы он вместе с коллегами формирует на Совете главврачей Тульской области, их передают в надлежащую структуру, и впоследствии воплощают в жизнь. Про контракт 2013/1 и техзадание к нему свидетель ответил коротко: «Не знаю. Я же просто потребитель». А в заключение про связь «Инфоклиники» и РИСЗ так и вовсе сказал, что первое является торговым знаком второго, тем самым подтвердив уверенно факт существования Региональной информационной системы здравоохранения в Тульской области.

Кратко о сути

Напомним, что предъявляемая к растрате сумма средств была выделена из бюджета Тульской области на создание региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ). Следствие полагает, что под видом новой программы тульские больницы получили программный продукт 15-летней давности, а деньги фигуранты дела присвоили. Подсудимым грозит до десяти лет лишения свободы.

Обвинение основывается на выводах экспертизы столичных специалистов, которая указала, что стоимость работ по созданию региональной информационной системы здравоохранения Тульской области составила ноль рублей ноль копеек. Иными словами, эксперты заключили, что программа не была создана вовсе.

Однако сторона защиты утверждает, что РИСЗ для тульского здравоохранения является одной из лучших в стране, а использование готовых и сертифицированных компонент вообще явно предусматривалось техническим заданием к контракту 2013-1. Тем более парадоксально на фоне заключения экспертов выглядит тот факт, что система уже успешно работает больше 8 лет, и ей пользуются как врачи, так и обычные жители региона.

Прошедшее судебное заседание резюмировал адвокат Олег Никуленко:

- Очередные допросы свидетелей — сотрудника терфонда ОМС, главврачей местных больниц — ничего нового не привнесли в ход дела. Более того, все, как один, подтверждали, что РИСЗ Тульской области создана, и не первый год используется в лечебных учреждениях. При этом стоит помнить, что главврачи — это не чиновники. Их не обманешь, они что видят, то и говорят. Один из них даже вспомнил, как следователь подсказывал ему ответы.

Свидетели рассказывали о модулях РИСЗ, полностью описали весь ход исполнения контракта, их название, а когда гособвинитель в очередной раз попытался найти противоречия в их словах на суде и во время предварительно следствия, мы — сторона защиты — в свою очередь поддержали инициативу прокурора предоставить дополнительные доказательства, потому что стремимся к объективному всестороннему рассмотрению материалов. При этом, все, что предоставляет прокурор, доказывает отсутствие события преступления.