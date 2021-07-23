Ранее несколько матерей, лежавших в этом роддоме, заявляли о грубости сотрудников медучреждения и их непрофессиональном отношении Фото: Алексей ФОКИН

За гибель своего ребенка тулячка отсудила у Перинатального центра 750 тысяч рублей. Женщина сообщила об этом в социальных сетях.

Отметим, что ранее несколько матерей, лежавших в этом роддоме, заявляли о грубости сотрудников медучреждения и их непрофессиональном отношении. Видеообращения женщины отправляли в социальные сети, где их увидели следователи.

После проверки, проведенной СУ СК РФ по Тульской области и регионального министерства здравоохранения главному врачу учреждения Олегу Черепенко объявили выговор. Пока проводится расследование всех обстоятельств этого дела, следователи ожидают результаты экспертиз.

Тем не менее, одна из жительниц Тулы смогла доказать врачебную ошибку, из-за которой погибла ее новорожденная дочь. Экспертизы проводились в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела, от Альфа-страхования и в рамках гражданского дела по иску к ТОПЦ в Москве. Ведется расследование по статье "Халатность" в отношении врачей-акушеров.