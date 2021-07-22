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Общество22 июля 2021 9:13

В Тульской области вводится особый противопожарный режим

Спасатели предупреждают жителей и гостей региона о строгих ограничениях
Елена Иргиз
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фото с сайта pixabay.com

фото с сайта pixabay.com

В Тульской области с 22 июля вводится особый противопожарный режим. Об этом объявили спасатели.

Во время особого режима запрещается:

Главное управление МЧС России по Тульской области также напоминает гражданам, что во время действия особого противопожарного режима вдвое увеличиваются штрафы за нарушение требований пожарной безопасности.

Комментирует заместитель начальника управления – начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тульской области Павел Быстров.

В Тульской области вводится особый противопожарный режим
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