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Здоровье21 июля 2021 11:33

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 21 июля 2021 года: умерло еще 7 человек

Количество заболевших за сутки при этом вновь меньше 150 человек
Елена Иргиз
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Количество заболевших за сутки вновь меньше 150 человек

Количество заболевших за сутки вновь меньше 150 человек

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в Тульской области коронавирусом заразились еще 149 человек. Всего в регионе с весны 2020 выявлено 45 968 случаев заболевания.

При этом вылечиться удалось 62 тулякам за сутки и 40 520 за все время пандемии.

Также сообщается от 7 смертях за указанный период. У большинства из умерших пациентов были хронические заболевания, на которые вирус дал осложнения. Всего за время распространения COVID-19 скончалось 2 362 жителя Тулы и области.

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