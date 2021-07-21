Коронавирус в Тульской области, последние данные на 21 июля 2021 года: умерло еще 7 человек

Количество заболевших за сутки вновь меньше 150 человек Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в Тульской области коронавирусом заразились еще 149 человек. Всего в регионе с весны 2020 выявлено 45 968 случаев заболевания.

При этом вылечиться удалось 62 тулякам за сутки и 40 520 за все время пандемии.

Также сообщается от 7 смертях за указанный период. У большинства из умерших пациентов были хронические заболевания, на которые вирус дал осложнения. Всего за время распространения COVID-19 скончалось 2 362 жителя Тулы и области.