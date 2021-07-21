За неделю зарегистрировано 12 случаев заносов COVID-19 на тульских предприятиях
Фото: Алексей ФОКИН
За минувшую неделю в регионе зафиксировано 1058 случаев заболевания коронавирусом. Это практически столько же, сколько и неделей ранее.
Выявлены 7 случаев «привоза» инфекции с российских курортов, в том числе из Дагестан, Сочи, Туапсе и Геленджика. 5 туристов вернулись заболевшими из зарубежных поездок на Украину, Кубу, в Беларусь и Египет.
Среди муниципальных образований новых случаев коронавируса не выявлено на территории Каменского района. Кроме того, стабилизировалась ситуация на Haval, где неделей ранее была зарегистрирована вспышка заболевания.
В лагерях детского отдыха ни одного случая заболевания коронавирусом за неделю не зфиксировано.