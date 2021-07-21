В Тульской области грядет ревакцинация населения Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным, в регионе вакцинируют от коронавируса до 8000 человек в день. Первым компонентом привито 442873 жителя, вторым – 250115. Процент выполнения от плана составляет 61%. Таким образом, Тульская область сейчас занимает 8 место в России по темпам вакцинации.

Вместе с тем, до 1 ноября необходимо ревакцинировать от коронавируса порядка 60 тысяч человек. Процедура начнется с 1 августа.

Недавно в регион поступила еще одна партия препарата на 55 тысяч доз.