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Здоровье21 июля 2021 10:26

В Тульской области грядет ревакцинация населения

Начнется она уже в августе
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области грядет ревакцинация населения

В Тульской области грядет ревакцинация населения

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным, в регионе вакцинируют от коронавируса до 8000 человек в день. Первым компонентом привито 442873 жителя, вторым – 250115. Процент выполнения от плана составляет 61%. Таким образом, Тульская область сейчас занимает 8 место в России по темпам вакцинации.

Вместе с тем, до 1 ноября необходимо ревакцинировать от коронавируса порядка 60 тысяч человек. Процедура начнется с 1 августа.

Недавно в регион поступила еще одна партия препарата на 55 тысяч доз.

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