«Общественный контроль» выявил недобросовестных производителей молочной продукции

По ее результатам в «черный» список попал ряд производителей, чье пастеризованное молоко можно встретить на полках магазинов Тулы и Тульской области.

Так, в частности, ООО «Кривское» из Калужской области. В пастеризованном молоке этого производителя под торговыми марками «Васильково поле», «Красная цена» и «ОКЕЙ» заявленный процент по массовой доле белка и сухого обезжиренного остатка не соответствует требованиям госстандарта.

А еще ООО «Тырновский молочный завод» из Рязанской области с торговой маркой «Мещерские Росы». В данных образцах молока 2,5 % и 3,2 % жирности не был обнаружен молочный жир, что также подтверждает неестественное происхождение продукта.

Молоко — это один из основных продуктов питания с самого рождения человека. Этот продукт отличается высоким содержанием кальция и витаминов. По данным различных научных исследований, оно способствует укреплению костной ткани, поддержанию здоровья ротовой полости. Также молоко снижает частоту развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, насыщает организм множеством незаменимых аминокислот. Потребность в составляющих молоко компонентах значительно больше у детей и людей в пожилом возрасте.

Но это, конечно же, только если молоко качественное. И далеко не всегда высокая цена дает этому гарантию на это.

Именно поэтому общественная организация потребителей «Общественный контроль» провела в Санкт-Петербурге независимое исследование молочной продукции, продающейся на территории России. Целью проверки стало выявление производителей, чье молоко не соответствует требованиям ГОСТ.

Общественники призвали покупателей не столько обращать внимание на очернивших свою репутацию производителей и их торговые марки, сколько просто ответственнее подходить к выбору покупаемых продуктов - внимательнее читать состав на упаковке. Ведь сберечь здоровье гораздо проще, чем в последствии пытаться его восстановить.