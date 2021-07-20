В салоне автобуса находилось 27 пассажиров Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области в столкновении автобуса и погрузчика пострадал ребенок. Авария случилась 19 июля в Заокском районе.

По предварительной информации, около 11:20 на трассе около деревни Нижняя Романовка погрузчик врезался в пассажирский автобус, следовавший по районному маршруту 115 «Заокский - Симоново».

В салоне автобуса находилось 27 пассажиров. Семеро из них пострадали, в том числе и ребенок. Полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.