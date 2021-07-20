Коронавирус в Тульской области, последние данные на 20 июля 2021 года: выявлен еще 151 случай заболевания

Всего с начала пандемии вирусом заболели 45 819 человек Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистике в Тульской области выявлен еще 151 случай заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Всего с начала пандемии вирусом заболели 45 819 человек.

При этом с заболеванием справились 59 жителей региона за сутки. Таких в регионе с весны 2020 - 40 458 пациентов.

Также сообщается, что еще 8 человек скончались от осложнений. Жертвами распространения вируса стали 2 355 жителей Тулы и области за все время эпидемии.