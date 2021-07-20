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В Тульской области мать и ребенка насильно удерживали в рабстве. Такую историю рассказали волонтеры движения «Альтернатива».

По словам представителей движения, женщина по имени Ольга с сыном Максимом (имена изменены) жила в приюте «Ной». У их не было документов - поменять паспорт женщине не удалось. Однажды старший сын, живущий в Тульской области, позвал свою мать с братом в гости. Тогда молодой человек работал на ферме с хозяйством в деревне Чернятино в Тульской области, где и осталась женщина. Вскоре ее старший сын покинул ферму и уехал на заработки в другое место, а Ольга с младшим осталась.

Поначалу хозяин фермы помогал Ольге с восстановлением документов, но потом хорошее отношение прекратилось. Начались придирки, переросшие в физическое насилие. Дошло до того, что 11-летнего мальчика не пускали в школу, заставляя работать на ферме. По словам волонтеров, ребенок с 8 утра до 11 вечера выгребал навоз. А хозяин, предположительно бывший заключенный, не жалел ни мать, ни мальчика. Уехать испуганная и измученная женщина сама не могла, понадобилась помощь волонтеров.

Сообщается также, что информация обо всем случившемся передано в правоохранительные органы.