ГК «Ин-Групп»: Мы строим Тулу 15 лет

Микрорайон "Левобережный": проект реализуется в Туле с 2011 года.

Каким был этот период? В чем главные секреты успеха? Каковы планы компании, входящей сегодня в число крупнейших застройщиков региона?

Об этом и многом другом мы беседуем с одним из учредителей, акционеров и генеральным директором Группы компаний «Ин-Групп» Александром Велигодским.

Об истоках

- Александр Владимирович, расскажите, как все начиналось тогда, в далеком 2006-ом?

- На тульский рынок мы пришли не новичками, а уже вполне «закаленными», с огромным багажом, сформированным еще в 90-х, с опытом преодоления кризисных ситуаций. Наши первые объекты были в столице, причем из разряда коммерческой недвижимости. Вторым городом, где ГК «Ин-Групп» выполняла масштабные заказы, стал Олимпийский Сочи, там появился комплексный район «Солнечный город». Затем пришли в Тулу, где стабильно работаем вот уже 15 лет.

С самого начала мы пошли по принципиально новому пути: никаких «точечных» объектов, только комплексное освоение территории с возведением всей необходимой инфраструктуры. Первый наш объект – жилой комплекс «Оружейная Слобода» - получил положительную оценку туляков: квартиры раскупили на стадии закладки фундаментов. Аналогов «Оружейной слободе» в Туле не было: огороженная территория, подземный паркинг, свое пространство с магазинами в шаговой доступности, своя котельная. Люди не верили, что такое в принципе возможно! А сегодня, привыкнув и распробовав, считают, что по-другому и не должно быть. Строим правильно

- Обсуждая вопросы жилищного строительства губернатор Алексей Дюмин делает акцент именно на комплексном развитии территорий, в регионе создаются все условия для наращивания темпов жилищного строительства…

- Тульская область - один из регионов, где в отрасли установлены четкие и понятные правила. В этом году, несмотря на пандемию, темпы ввода жилья в Тульском регионе выросли. Важно сохранить эту динамику. Для этого власти задействуют под строительство новые территории, помогают застройщикам подводить коммуникации, участвовать в федеральных программах для строительства социальных объектов… Все делается с умом, жаловаться не на что. Что касается комплексного развития территорий, то это единственно верный путь. Новые микрорайоны должны быть обеспечены всей инфраструктурой - детскими и спортивными площадками, садами, школами, оздоровительными учреждениями.

Осенью в "Левобережном" стартуют продажи жилья в двух высотных башнях - по 220 квартир в каждой.

Пример такого подхода - наш «Левобережный». Человек въехал в микрорайон, и ему не надо ездить на другой конец города, чтобы купить продукты, отвезти детей в детсад, поплавать в бассейне и т. д. - все, что нужно, рядом.

В понятие правильного освоения территории входит и внешний вид микрорайона: дома разной этажности – от компактных трехэтажек, «через» пяти- и девятиэтажные строения до высоток более 20 этажей. Так создается ощущение полноценного мини-города, комфортное, не перегруженное небоскребами пространство, где есть место и для скверов, и для спортивных объектов, и для просторных парковок...

При этом покупателям надо дать возможность выбора и внутреннего исполнения. ГК «Ин-Групп» одной из первых в Туле стала предлагать доступные по цене «квартиры-студии» - новый тогда сегмент. А теперь это одна из самых востребованных категорий! Был опыт проектирования и больших семейных квартир. В итоге мы остановились на классике, которая востребована и для молодых семей, и для тех, кто переселяется из аварийного фонда. Кроме этого, наши дома дают покупателю варианты выбора отопления, внешней и внутренней отделки.

Нельзя забывать и о судьбе жилья после его сдачи в эксплуатацию. В «Левобережном» у нас работает ответственная управляющая компания, обслуживающая жилые комплексы на высоком качественном уровне.

«Левобережному» - 10!

- Квартиры в ваших домах раскупаются как «горячие пирожки», что говорит о четком попадании в рынок. Строительство «Левобережного» в завершающей стадии, а желающих жить там меньше не становится…

- Про рынок жилья: сегодня здесь стало больше порядка и предсказуемости. Застройщик понимает, что он строит, на какие деньги и для кого. Каждый вошел в свой сегмент: например, «Ин-Групп» принципиально не делает ставку на элитную недвижимость, находясь в добротном деловом сегменте. За все время работы мы ни разу не нарушили обещаний, это касается как сроков строительства, так и качества возводимого жилья. Репутация, созданная за 15 лет безупречной работы, теперь работают на нас.

Вы только представьте, когда в 2011 году мы начинали строить «Левобережный», к нам приходили покупать квартиры семьи с детьми 10-12 лет, а теперь эти дети, уже ставшие взрослыми, сами становятся нашими покупателями! И таких примеров не один и не два, получается, что мы охватываем следующее поколение наших первых покупателей. Это важная веха говорит о доверии и признании качества нашей работы.

Сейчас, через 10 лет, в микрорайоне более 50 домов, детские сады, школа, фитнес-клуб, спортивные площадки, бассейн… Это совершенно новый опыт для Тулы. Осталось на въезде возвести концептуальное здание - визитную карточку микрорайона.

Да, проект «Левобережный» вышел на свою финишную прямую. Но у нас еще есть, чем побаловать туляков. Сейчас речь про две высотные башни по 220 квартир в каждой. Старт продаж намечен на осень этого года. Обе высотки находятся в высокой степени готовности, более чем на 40%. За годы работы мы вышли на такой уровень реализации жилья, когда не продаем квартиры на этапе котлована, мы в силах построить объект целиком, чтобы показать товар лицом потенциальному покупателю.

Микрорайон "1 Юго-Восточный": первый дом сдан, еще два будут сданы до конца 2021 года.

- С 2016 года вы включились в программу переселения из ветхого и аварийного жилья…

- Да, тогда, кроме возведения комплекса бизнес-класса на ул. Генерала Маргелова, ГК «Ин-Групп» по программе переселения из ветхого жилья впервые приступила к работам в Киреевске – были построены три высотных жилых здания. На сегодня в Киреевском районе в рамках этой программы нами возведен уже целый микрорайон.

Поработав в этом проекте, мы приобрели бесценный опыт, увидели, что на начальном этапе переселяющимся людям крайне тяжело изыскать средства на ремонт, собственных денег не хватает. В итоге мы стали предлагать квартиры с полной отделкой, тем самым дали возможность людям сразу заехать и жить в нормальных условиях.

Про «1 Юго-Восточный»

- На какой стадии застройка вашего второго большого объекта - микрорайона «1 Юго-Восточный»?

- На его развитие надо еще лет 10, застроено чуть более 1/3 территории, в эксплуатацию сдали первый дом, еще два сдадим до конца этого года. Возводится детский сад, планируем строить школу. Лет через семь дойдем до Суворовского училища, тогда микрорайон Юго-Восточный будет сформирован. Затем, надеюсь, совместно с администрацией города, мы сделаем развязку на Рязанке и соединим Левобережный с центром города через ул. Розы Люксембург. Левобережный окажется ближе к центру, чем проспект Ленина.

- Такие мощные объемы не осилить без слаженного коллектива?

- Команда обновляется, много строительных династий, мы уже подбираем замену среди детей тех, кто начинал со мной работать еще в конце девяностых. Многие специалисты старой гвардии ушли на отдых или работают в более щадящем режиме, а в основном у нас работают их дети, демонстрируя преемственность поколений. Для таких людей главное стабильность, и мы ее обеспечиваем в полной мере.

Микрорайон "1 Юго-Восточный": застроено чуть более 1/3 территории, до конца года будут сданы еще два дома.

О перспективах

- Каковы планы компания «Ин-Групп» на ближайшее будущее?

- Сейчас в планах с помощью администрации города начать обустройство набережной рядом с «Левобережным». Когда я строил микрорайон, то предусмотрел беседки и другие зоны отдыха, но со временем они пришли в негодность. Сегодня здесь нужно глобальное благоустройство. Моя мечта: сплошная зона отдыха с беговыми и прогулочными дорожками, беседками, начинающая от Левобережного, вдоль «Суворовского» и дальше за «Времена года».

Предположительно через 2- 2,5 года мы закончим «Левобережный», и начнется история проекта «Левобережный-2». Проектов много, будем продолжать расширять горизонты, созидать для людей, менять жить к лучшему.

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