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Общество20 июля 2021 8:45

Алексей Эрк покинул пост министра здравоохранения Тульской области

Временно возглавлять минздрав региона будет Дмитрий Марков
Елена Иргиз
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Алексей Эрк возглавлял министерство с осени 2019 года

Алексей Эрк возглавлял министерство с осени 2019 года

Фото: Алексей ФОКИН

Алексей Эрк покинул пост министра здравоохранения Тульской области. Ожидается, что официальное подтверждение будет сегодня, 20 июля, во время оперативного совещания в правительстве региона.

Временно обязанности министра здравоохранения области будет исполнять зампред правительства региона Дмитрий Марков.

Отметим, что Алексей Эрк возглавлял министерство с осени 2019 года. До этого он возглавлял ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника». В медицине работает около 20 лет. Был награжден Орденом Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусом.

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