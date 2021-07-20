Алексей Эрк возглавлял министерство с осени 2019 года Фото: Алексей ФОКИН

Алексей Эрк покинул пост министра здравоохранения Тульской области. Ожидается, что официальное подтверждение будет сегодня, 20 июля, во время оперативного совещания в правительстве региона.

Временно обязанности министра здравоохранения области будет исполнять зампред правительства региона Дмитрий Марков.

Отметим, что Алексей Эрк возглавлял министерство с осени 2019 года. До этого он возглавлял ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника». В медицине работает около 20 лет. Был награжден Орденом Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусом.