Коронавирус в Тульской области, последние данные на 19 июля 2021 года: впервые в сутки заболело менее 150 человек

Всего с начала пандемии в Тульской области коронавирусом заболели 45 668 человек, выздоровели - 40 399, умерло - 2 347. Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным регионального оперативного штаба, за минувшую неделю с 13 по 19 июля в регионе 1058 человек заразились новой коронавирусной инфекцией. Из них 148 за последние сутки. Впервые за три недели количество заболевших меньше 150 человек в день. Случаи COVID-19 подтвердились у жителей 25 городов и районов, за исключением Каменского.

Выздоровело, к сожалению, только 405 жителей Тулы и области, из них 57 - за сутки. Еще 49 - скончались от осложнений, и 6 - за последние сутки. Им было от 37 лет до 91 года, и у большинства из них были хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Тульской области коронавирусом заболели 45 668 человек, выздоровели - 40 399, умерло - 2347.