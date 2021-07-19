Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 июля 2021 11:32

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 19 июля 2021 года: впервые в сутки заболело менее 150 человек

Случаи COVID-19 подтвердились у жителей 25 городов и районов, за исключением Каменского
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего с начала пандемии в Тульской области коронавирусом заболели 45 668 человек, выздоровели - 40 399, умерло - 2 347.

Всего с начала пандемии в Тульской области коронавирусом заболели 45 668 человек, выздоровели - 40 399, умерло - 2 347.

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным регионального оперативного штаба, за минувшую неделю с 13 по 19 июля в регионе 1058 человек заразились новой коронавирусной инфекцией. Из них 148 за последние сутки. Впервые за три недели количество заболевших меньше 150 человек в день. Случаи COVID-19 подтвердились у жителей 25 городов и районов, за исключением Каменского.

Выздоровело, к сожалению, только 405 жителей Тулы и области, из них 57 - за сутки. Еще 49 - скончались от осложнений, и 6 - за последние сутки. Им было от 37 лет до 91 года, и у большинства из них были хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Тульской области коронавирусом заболели 45 668 человек, выздоровели - 40 399, умерло - 2347.

Коронавирус Covid-19Интересное