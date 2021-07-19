Дело Контрабаева — Черноусова: откровения свидетелей просто поражают! Фото: Алексей ФОКИН

Прошли очередные допросы свидетелей обвинения, которых в рассмотрении дела прошло через зал суда уже почти три десятка.

Среди них и те, кто имел непосредственное отношение к процессу приемки работ заказчиком — Минздравом Тульской области - и те, кто в дальнейшем обслуживал и развивал систему до последнего времени, и те, кто непосредственно пользовался ей все эти годы — врачи и системные администраторы конкретных леченых учреждений региона.

Однако в их словах совершенно очевидно звучит подтверждение информации, что региональная информационная система здравоохранения Тульской области, действительно, принималась комиссией в 2013 году, а в последствии обслуживалась на протяжении нескольких лет «Смарт Дельта Системс», согласно другим конкурсно заключенным контрактам.

А откровения о ведении бизнеса одного из свидетелей последнего допроса так и вовсе поразили как сторону обвинения, так и сторону защиты.

Но обо всем по порядку.

12 и 13 июля 2021 года в Центральном районном суде Тулы были допрошены 5 свидетелей по делу.

Так, Михаил Кудинов, исполняющий обязанности директора по развитию программ информатизации ГУЗ ТО «Тульский областной информационно-аналитический центр» в 2012-2013 годах, показал, что на базе центра была в свое время развернута система «Инфоклиника» в рамках автоматизации системы здравоохранения, согласно региональной программе, принятой в 2011 году. Однако ему судить о ее реализации сложно — к концу 2012 года, когда он уволился, первый блок РИСЗ «Инфоклиника» был развернут не во всех лечебных учреждениях региона.

Однако, по словам Кудинова, тестирование программы началось еще по осени 2012 года на базе городской больницы № 2 и областной. Последнее воспоминание крайне сомнительно — такого просто не могло быть, ибо ГУЗ ТО «ТОКБ» подключилась к РИСЗ в последнюю очередь и вообще подключение ТОКБ не предусматривалось государственным контрактом.

С другой стороны совершенно естественно, что спустя почти десять лет многие из свидетелей путаются в своих показаниях, зачастую противореча тем, что были даны на следствии четыре года назад.

Показания Кудинова проясняли ситуацию с историей второго конкурса на разработку РИСЗ ТО. По его словам, в здании областного Правительства «Медо-Трейд», действительно, презентовал перед сотрудниками ГАУ ТО «ЦИТ» свою версию программы, но было принято решение о том, что условия контракта исполнителем не выполнены.

Также свидетель рассказал о знаковом для создания РИСЗ совещании с представителями Российского Минздрава, на котором со стороны присутствовал он сам, тогдашний региональный министр здравоохранения Ольга Аванесян и тогдашний директор ЦИТ Ираклий Маградзе. После краткого доклада у москвичей возник ряд дополнительных вопросов, на которые Кудинов не смог ответить, так как по его словам он не знал ни контракт ни «Инфоклинику», и роль спикера взял на себя Маградзе. Но и его ответы не удовлетворили федеральных чиновников, более того, вызвали негативную реакцию вплоть до того, что прозвучали угрозы проверки следственным комитетом.

При этом Маградзе, по словам свидетеля, всячески продвигал информационную систему, созданную именно «Смарт Дельта Системс» - на тот момент ее компонента «Запись на прием» была уже развернута в ряде медицинских учреждений региона в рамках контракта на 100 тысяч рублей. По утверждению Кудинова, он не раз видел, как руководитель ГАУ ТО «ЦИТ» общался с директором IT-компании и, соответственно, мог по-дружески повлиять на окончательный выбор исполнителя контракта по созданию РИСЗ ТО. Более того, свидетель утверждал, что по его мнению, техзадание по контракту 2013 года однозначно было составлено именно под «Инфоклинику», хотя и признавал, что не видел ни ТЗ, ни контракта, ни самой Инфоклиники. Подобные сравнения двух неизвестных не могли н е вызвать удивление.

Бывший работник ГАУ ТО «Центр информационных технологий» Яна Ведмедь застала самое начало становления РИСЗ — с конца лета по ноябрь 2012 года. Она и была, по ее словам, принята на работу как раз для внедрения системы. Но проработала недолго — как раз из-за расхождения позиции с руководством ЦИТ.

Дело в том, что на обучение обращению с информационной системой в каждом отдельно взятом медучреждении отводилось минимум времени. На первом этапе внедрения работы электронной регистратуры необходимо было обучить персонал поликлиники практически за день, а ведь далеко не все работавшие на месте регистраторы были с компьютером на «ты». Более того, как раз многие из них не знали, с какой стороны к нему подойти, будучи людьми преклонного возраста.

Будучи математиком-программистом, самостоятельно освоившим информационную систему, Ведмедь разработала методические рекомендации, но это при таких темпах помогало слабо. Понимания со стороны руководства ЦИТ, она не нашла — тот же Илья Олимпиев, замдиректора центра, категорически утверждал: какая есть программа, с такой и будем работать. Другой не будет. И темпы обучения снижать никто не станет.

В конечном итоге, из-за длившегося конфликта свидетельница и уволилась из ГАУ ТО «ЦИТ», так и не застав внедрения второго блока РИСЗ, предназначенной для работы врачей в стационаре.

При этом Ведмедь подчеркнула, что сама «Инфоклиника» на тот момент была явно недоработанной программой — в ней были лишние блоки наряду со множеством проблем в функционировании — зависанием, сбоями.

Взявший слово обвиняемый Черноусов пояснил, что на тот момент в поликлиниках была установлена демоверсия системы, действительно, не содержащая даже справочника диагнозов, кроме как стоматологического, а работы по специальной настройке системы компанией «Смарт Дельта Системс» еще не велись, т.к. не было контракта. Чем сильно удивил свидетельницу, ибо, по ее словам, никто на тот момент не предупреждал ее о том, что медицинская информационная система (МИС) используется в тестовом режиме — вся работа по обучению велась на полном серьезе. Однако с позиции прошедших с тех пор лет Ведмедь совершенно четко оценила «Инфоклинику» как составляющую Региональной информационной системы здравоохранения, сформированной сегодня в регионе. Как говорится, что и требовалось доказать.

Следующие две свидетельницы, также в 2012-2013 годах работавшие в ГАУ ТО «ЦИТ», тоже занимались непосредственным обучением медперсонала обращению с внедряемой информационной системой. Их показания не сильно разнились. Так, в самом начале работы. По осени 2012 года они самостоятельно осваивали «Инфоклинику», а потом доносили свои знания до регистраторов в поликлиниках.

Так, Яна Цой пришла в Центр информационных технологий в сентябре 2012 года и работу по внедрению РИСЗ завершила в 2013 на так называемом блоке «Стационар», предназначенном для работы врачей стационарных отделений. Свидетель показала, что кроме объездов лечебных учреждений по всему региону в самом начале, с течением времени процесс наставничества перешел в групповые лекции уже в областной столице. По приблизительным оценкам, обучение охватывало порядка тысячи человек в месяц.

Да и сама информационная система внедрялась поэтапно — первой была «Регистратура», следом «Поликлиника», включавшая работу с электронными медицинскими карточками пациентов, потом «Стационар».

При этом Цой особо выделила момент того, что больше всего проблем возникало именно на самом первом этапе, потому что персонал поликлиник просто не понимал зачастую, что от него хотят, встречал нововведения «в штыки». А вот с докторами в последствии работать было гораздо проще.

Касаемо отчетности по обучению — этот вопрос в ЦИТ курировал Прокудин. В отношении собранных замечаний и пожеланий по программе, то работали непосредственно с разработчиком - «Смарт Дельта Системс» - передавая им всю информацию.

Однако на вопрос суда, как соотносится «Инфоклиника», с которой она работала, и РИСЗ, Яна Цой не смогла четко ответить, сославшись на то, что была в декрете, признав лишь факт существования самой Региональной информационной системы здравоохранения похожей на «Инфоклинику».

Еще один свидетель - специалист ГУА ТО «ЦИТ» Екатерина Краснова - занималась тем же самым процессом обучения медперсонала первым модулям «Инфоклиники» с ноября 2012 года по август 2013-го. Ее показания практически под копирку походили на те, что дала суду Яна Цой.

Самым ценным свидетелем двух дней судебных заседаний стал Борис Косолапов, директор ООО «ИДЦ». Тот самый создатель не раз упоминавшейся в показаниях других участников процесса так называемой «косолаповской» программы по взаимодействию медучреждений региона с фондом ОМС.

Внедрение информационных технологий в регионе началось еще в 96-м году, - рассказал Косолапов. Именно тогда или чуть позже со стороны страховщиков было инициировано создание системы АРМ-ОМС, которая обеспечивала ввод информации от врачей различных ЛПУ в систему обязательного медицинского страхования для последующего финансирования. Система эта была установлена практически во всех лечебно-профилактических учреждениях региона — а таковых в какой-то момент насчитывалось порядка 120. И действовала она практически до 2018 года, параллельно развивающейся Региональной информационной системе здравоохранения, в какой-то момент даже будучи просто интегрированной в нее. По факту это было рабочее место сотрудника отдела статистики, необходимое Из-за специфики работы Фонда ОМС – большой объем информации нужно вносить задним числом, после закрытия случая заболевания. Именно этот модуль РИСЗ изначально не был заказан в ТЗ и его сделали только на самых последних этапах внедрения. Как пояснил Черноусов, осознание необходимости создания в РИСЗ модуля аналогичного АРМ «ОМС» возникло только в 2016 году, после чего он и был успешно реализован, а АРМ «ОМС» вышла из обращения.

Кстати, еще один продукт от ООО «ИДЦ» АРМ-ДЛО, существовавший в регионе приблизительно с 2005 года, был вытеснен РИСЗ гораздо раньше. Сейчас компания-разработчик сосредоточилась на обслуживании коммерческих клиник и к государственной системе здравоохранения не имеет никакого отношения.

Почему же столь перспективные IT-специалисты не стали даже пробовать участвовать в конкурсах на контракты по созданию РИСЗ ТО ни в первый раз, в 2012 году, ни во второй — в 2013-м? Ответ на этот вопрос Косолапова был прост: они не заинтересовали «ИДЦ». Дело в том, что компания была создана страховщиками, и они же просто навязали ее использование всем медучреждениям Тульской области. По первости страховщики же и оплачивали АРМ-ОМС из собственного кармана, а потом переложили это бремя на самих медиков, так что тем просто ничего не оставалось делать, кроме как платить по счетам «ИДЦ».

Участники судебного процесса справедливо уточнили, проводились ли какие конкурсы при внедрении АРМ-ОМС, на что Борис Косолапов резонно ответил, что в те времена просто не существовало такого. Да и выбора у ЛПУ не было.

«Все знают, что я монополист в своей сфере», - усмехнулся он на допросе. И даже разъяснил схему, как ему удавалось много лет избегать контрактного подхода при обслуживании собственной программы: договора заключались на тот период, стоимость которого не превышала 100 тысяч рублей. Так что больницы и поликлиники исправно платили компании-разработчику из собственного «кармана», минуя Минздрав.

Вместе с тем, свидетель оказался настоящей находкой для суда — он знал подробности расторжения контракта с «МедоТрэйдом», детали подписания контракта со «Смарт Дельта Системс».

На момент контракта 2013/1 ООО «ИДЦ» просто самоустранилась от конкурса, поскольку за требуемый по техзаданию срок создать полноценную региональную информационную систему, по словам Косолапова, было просто нереально. Да, можно было бы, но лишь теоретически, сделать ее на основе АРМ-ОМС, но, если быть честными, эта программа тоже на тот момент устарела, поскольку была написана еще под операционную среду MS-DOS, имела ряд ограничений. Поэтому единственное, на что он мог рассчитывать — это попробовать навязать свои услуги по поддержке «Инфоклиники» в плане своей программы как отдельного модуля новой системы. А вот пытаться поучаствовать в тендере на контракт по сопровождению всей создаваемой РИСЗ, который благополучно достался ООО «Смарт Дельта Системс», было бы совершенно неверным шагом — любой IT-специалист на его месте так бы поступил. Обслуживать чужую программу — дело категорически неблагодарное.

Существует ли сейчас РИСЗ — однозначно. Насколько она функциональна и завершена, Косолапов оценить затруднился.

Кратко о сути

Напомним, что предъявляемая к растрате сумма средств была выделена из бюджета Тульской области на создание региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ). Следствие полагает, что под видом новой программы тульские больницы получили программный продукт 15-летней давности, а деньги фигуранты дела присвоили. Подсудимым грозит до десяти лет лишения свободы.

Обвинение основывается на выводах экспертизы столичных специалистов, которая указала, что стоимость работ по созданию региональной информационной системы здравоохранения Тульской области составила ноль рублей ноль копеек. Иными словами, эксперты заключили, что программа не была создана вовсе.

Однако сторона защиты утверждает, что РИСЗ для тульского здравоохранения , является одной из лучших в стране, а использование готовых и сертифицированных компонент вообще явно предусматривалось техническим заданием к контракту 2013-1. Тем более парадоксально на этом фоне заключения экспертов выглядит тот факт, что система уже успешно работает больше 8 лет, и ей пользуются как врачи, так и обычные жители региона.

Два дня судебных заседаний резюмировал адвокат Олег Никуленко:

- Очередные допросы свидетелей обвинения ничего нового в процесс не привнесли. Все они подтверждали, что РИСЗ в Тульской области создано, рассказывали о том, как они взаимодействовали с ней на ранних этапах внедрения.

Руководить фирмы «ИДЦ», который предоставлял здравоохранению систему своей собственной разработки на протяжении 20 лет до внедрения и в течение нескольких лет после внедрения РИСЗ, которая позволяла обрабатывать статистическую информацию для Фонда ОМС, объяснил, что его система была на устаревшей платформе и не могла конкурировать с РИСЗ. Модернизировать же АРМ-ОМС не получится. Это он четко осознал, ознакомившись с техзаданием контракта.

Единственное, что еще до заключения контракта он обращался к Черноусову с предложением стать его субподрядчиком в регионе, но не срослось. Техническую поддержу РИСЗ в Тульской области взяло на себя государство в лице ГАУ ТО «ЦИТ».

Вместе с тем он дал утвердительный ответ, что РИСЗ была создана. С ним были солидарны сотрудницы ГАУ ТО «ЦИТ», которые обучали на местах медработников пользоваться электронной регистратурой и другими модулями.

Так что за очередные два дня мы получали подтверждения от свидетелей прокурора, что состава преступления нет.