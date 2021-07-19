В Туле на пруду в центральном парке семилетний мальчик инсценировал утопление

В Туле на пруду центрального парка семилетний ребенок разыграл тетю, инсценировав свою смерть. Об этом сообщает ряд источников.

По предварительным данным, мальчик попросил тетю держать его за руку, пока он будет нырять. Скрывшись под водой, ребенок неожиданно вырвал ладонь из руки женщины, незаметно отплыл и скрылся на другом берегу.

Испуганная женщина подумала, что ее племянник утонул и вызвала полицию и скорую помощь. Шутника нашли живым довольно быстро. Что с ним будет после такого «розыгрыша» - пока неизвестно.