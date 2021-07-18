Сотрудники тульского МЧС спасли двух моржей от перегрева Фото: соцсети

Так получилось, что через регион перевозили двух морских моржей

17 июля сотрудники МЧС пожарной части № 2 в Туле спасли от перегрева двух моржей, которых перевозили из Ярославской области в Краснодарский край.

Животные ехали из цирка в Рыбинске на Утришскую морскую станцию института проблем экологии и эволюции Российской академии наук. Однако по пути в транспорте пришел в неисправность рефрижератор, что поставило под угрозу состояние морских обитателей.

На помощь пришли спасатели. Почти шесть часов спасатели поливали моржей водой, защищая их от перегрева. Пожарных поблагодарили за оперативную и профессиональную помощь.