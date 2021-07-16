Следственный комитет по тульской области возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела полиции «Ленинский» Фото: Алексей ФОКИН

По данным следствия, 15 июля 2021 года 40-летний подозреваемый, находясь возле отдела полиции, получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от посредника - 29-летнего знакомого - за принятие незаконного процессуального решения.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками региональных управлений ФСБ и СК России, после получения взятки сотрудник полиции был задержан. Об этом «Комсомолка» писала сегодня, 16 июля, с утра.

В отношении посредника, которому предназначалась половина денежных средств, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ.

Расследование дела продолжается.