Задержан начальник отдела полиции «Ленинский» по Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

15 июля в отделе полиции «Ленинский» сотрудники ФСБ задержали руководителя райотдела Игоря Дождева. По предварительной информации, причина - подозрения в коррупционных проявлениях.

В УМВД России по Тульской области будет назначено проведение служебной проверки. В случае подтверждения подозрений он будет уволен со службы в органах внутренних дел.

Свою должность Игорь Дождев занимает 14 сентября 2020 года. Ранее он возглавлял отдел «Плехановский».