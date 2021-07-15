В Тульской области в пруду утонул 13-летний ребенок

Мальчик пытался переплыть пруд в запрещенном месте
Фото: материалы пресс-служб
Тульские следователи выясняют обстоятельства гибели школьника в водоеме в Чернском районе. Это случилось днем 14 июля.
13-летний мальчик вместе с 16-летним приятелем отдыхали на берегу пруда недалеко около поселка М. Горький
Фото: материалы пресс-служб
По предварительной версии следствия, 13-летний мальчик вместе с 16-летним приятелем отдыхали на берегу пруда недалеко около поселка М. Горький. Хотя возле водоема были установлены таблички о запрете купания, мальчики решили переплыть пруд. Старшему товарищу удалось это сделать, а вот его младший приятель не смог доплыть до берега и утонул. Выбравшись из воды, 16-летний юноша побежал к взрослым и сообщил о происшествии.
фото с места происшествия
Фото: материалы пресс-служб
В тот же день следователи опросили родственников погибшего мальчика. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства происшедшего. В частности, правоохранители выясняют, почему ребенок пошел купаться без взрослых.
В этом месте купание было запрещено, о чем говорили соответствующие таблички
Фото: материалы пресс-служб