Коронавирус в Тульской области, последние данные на 14 июля 2021 года: показатели остаются стабильными

Смертность по-прежнему остается на высоком уровне Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за сутки коронавирусом заразились еще 153 человека. Такие данные статистики приводит оперативный штаб. Всего с начала распространения заболевания в регионе отмечается 44 915 случаев.

Выздоровевших за указанный период только 55 человек. И с весны 2020 года закрыть больничные смогли 40 106 пациентов Тулы и области.

Смертность по-прежнему остается на высоком уровне: за минувшие сутки скончались еще 7 больных, в основном от осложнений хронических заболеваний. В регионе с марта прошлого года насчитывается 2 311 таких случаев.