На «Дне поля» от ГК «Шанс» встретились единомышленники

Участники "Дня поля" от ГК "Шанс" на экспериментальных делянках АО "Агрофирма Мценское". Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сегодня компания предоставляет широкий ассортимент высококачественных средств защиты растений по всем культурам. Благодаря этому аграрии всей России и СНГ выбирают препараты ГК «Шанс». Этому подтверждением был состав гостей мероприятия — в Мценском районе Орловской области собрались не только представители местных сельскохозяйственных предприятий, но и аграрии из Московской, Рязанской, Тульской, Орловской, Воронежской областей.

Презентация препаратов прошла на базе АО «Агрофирма Мценская», директор по растениеводству которой Сергей Щепетев гостеприимно и подробно рассказал о выращиваемых здесь экспериментальных культурах. По его словам, на полях хозяйства возделывается более 20 сортов озимой пшеницы, рапса, пять селекций различных институтов. При этом соблюдается технология севооборота, которая позволяет выращивать закупленные сорта не один год. Поведал Щепетев и об особенностях выращивания краснодарской пшеницы, которую категорически нельзя загущать.

В свою очередь, агроном тульского представительства ГК «Шанс» Александр Нефедов ответил на вопросы собравшихся относительно специфики обработки препаратами компании различных сортов пшеницы для получения максимального урожая.

Вторая основная культура агрофирмы — это кукуруза. В этом году здесь посеяно 110 гибридов. Часть из них зерновые, часть силосные. Павел Попов, продукт-менеджер «Коссад Семанс», рассказал о преимуществах гибридов его компании. Так, по его словам, на полях «Мценской» отлично себя показывают самые ранние сорта, рекомендуемые для Орловской и Тульской области. Тот же «белами» дает урожайность свыше 120 центнеров с гектара на зерно, «спайси» - 350-500 центнеров на силос.

Следующей продемонстрированной культурой был подсолнечник. Впрочем, по словам Сергея Щепетева, эта культура, которой они занимаются с 2009 года, занимает всего одно поле в зерновом севообороте, порядка 1 300 гектаров. Но именно на нем изучаются различные новые технологии обработки средствами защиты растений ГК «Шанс».

Представитель «Коссад Семанс» в свою очередь презентовал семена гибридов подсолнечника, обработанные по инновационной технологии SunPowerCS — так называемую среди аграриев «золотую семечку». Технология обработки семян SunPowerCS, которую предлагает компания «Коссад Семанс», решает ключевые проблемы при возделывании подсолнечника — улучшает качество сева, раскрывает потенциал растения и умножает отдачу с каждого гектара.

Участники "Дня поля" от ГК "Шанс" на экспериментальных делянках АО "Агрофирма Мценское". Фото: Игорь КОПЫТОВ

Завершился обзор на полях, засеянных рапсом. Несмотря на неприхотливость выращивания этой культуры, она тоже требует своих особенностей при обработке современными препаратами защиты.

Результат их применения все участники мероприятия оценили высоко. «День поля» ГК «Шанс» в Орловской области еще раз подтвердил, что современные средства защиты растений и элитные семена – гарантия хорошего урожая.

Генеральный директор ГК «Шанс» в Воронеже Милованов Виктор Васильевич поздравил всех с праздником «Днем поля» и поблагодарил Тульское представительство компании и ее директора Валерия Бурыкина за проведенное мероприятие и пожелал всем аграриям отличных урожаев с средствами защиты от ГК «Шанс».

Подводя итоги «Дня поля», руководитель представительства ГК «Шанс» в Тульской области Валерий Бурыкин поблагодарил собравшихся:

Валерий Бурыкин Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Хочу доложить, что с помощью всех вас Тульский регион пятый год подряд идет на первом месте по продаже продукции средств защиты среди других представительств компании. Еще несколько лет назад у нас было всего пять партнеров в регионе, а теперь уже более двухсот. Рост очевидный. Сегодня мы вместе с вами обрабатываем порядка четверти площадей Тульской области. Более того, с недавнего времени наши препараты стали европейского качества — в Липецкой области мы запустили завод по производству СЗР – «Шанс Энтерпрайз». Это предприятие европейского стандарта, одно из лучших в стране, а по цене СЗР по-прежнему доступны хозяйствам с любым экономическим состоянием. Мы обеспечиваем клиентов научно-консультационной поддержкой и предоставляем полное агрономическое сопровождение.

Своими впечатлениями о мероприятии поделились и другие его участники. Марина Ткаченко, генеральный директор птицефабрики «Тульская»:

Марина Ткаченко Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Сегодня мы увидели хороший результат крепкого хозяйства. Всегда есть смысл получать еще больший урожай, более эффективно работать со средствами защиты, которые представляет ГК «Шанс». Мы увидели, каких отличных результатов можно добиться при правильном их применении, была возможность проконсультироваться.

И, конечно же, не может не радовать, что компания, с которой мы работаем по средствам защиты, вышла на более высокий уровень. Это закладывает дополнительный потенциал нашей совместной работы.

Александр Жаров, директор ЗАО «Нарышкино» Тепло-Огаревского района Тульской области:

Александр Жаров Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Мы сегодня посмотрели прекрасное хозяйство. Высокая эффективность от обработки средствами защиты видна на всех культурах. Спасибо группе компаний «Шанс» за организацию такого мероприятия, за качество их продукции.

Владимир Кудинов, генеральный директор ООО «Юг Подмосковья» Серебряно-Прудского района Московской области:

Владимир Кудинов Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Все мы в этом году вышли на поля поздно — тому виной затянувшиеся дожди. Сейчас же, напротив, стоит засуха. Год для сельского хозяйства, очевидно уже, складывается непростой. Но все будут, думаю, стремиться, достигнут хороших показателей урожая. Так что роль обработки культур препаратами защиты принижать не стоит.

Мы не очень часто встречаемся, но эти редкие встречи получаются очень плодотворными. Хотел бы выразить благодарность ГК «Шанс» за организацию этого мероприятия.

Игорь Жуков, директор ООО «Алтухово» Белевского района Тульской области:

Игорь Жуков Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Группа компаний «Шанс» помогает нам повысить эффективность нашей работы, помогает нам в работе на полях. Мы видим, как производитель развивается, совершенствуется, повышает качество своей продукции. Очень хотел бы пожелать расширить линейку их препаратов защиты растений и на садовые культуры.