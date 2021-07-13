Ошибка на 95 миллионов: В результате сбоя в банковском приложении житель Тулы сказочно разбогател, а потом получил 6 лет колонии

Теперь горе-миллионер должен заплатить банку больше 56 миллионов рублей

«Жить хорошо, а хорошо жить - еще лучше» - с этой формулой вряд ли кто-то будет спорить. Стремление жить еще лучше было не чуждо и 35-летнему жителю Тулы Роману Юркову. В родном городе он занимался продажами автомобилей. А тут ковидный карантин объявили - продажи автомобилей упали. Но мужчина не терял присутствия духа, делал спортивные ставки в букмекерских конторах и верил в чудо - надеялся, что в один прекрасный момент удача ему улыбнется.

ЗИГЗАГ УДАЧИ

Воскресным вечером 31 мая 2020 года Роман делал очередную ставку со своего смартфона, а уже через сутки на его счете лежало… 95 миллионов рублей!

Правда, оказалось, что сыграла отнюдь не спортивная ставка.

«Судом установлено, что в период времени с 21 час. 24 мин. 31.05.2020 до 21 час. 39 мин. 1.06.2020, Юрков Р. В., используя техническую ошибку в программном обеспечении при проведении банком транзакций, провел 220 операций по зачислению на банковскую карту, открытую на его имя в филиале банка, денежных средств, принадлежащих банку. В результате проведенных подсудимым операций им было совершено хищение денежных средств банка на общую сумму 95 244 570 рублей», - так «удачу» Юркова объяснил суд.

Иными словами, следствие, а затем и суд признали, что Юрков намеренно воспользовался ошибкой в мобильном приложении банка, которая позволяла при переводе денег на счет в букмекерской конторе и обратно пополнять банковский счет, деньги на котором появлялись буквально из воздуха.

В течение суток было проведено 220 транзакций, в результате которых счет Романа в банке составил более 95 млн рублей. Получается, что средняя скорость вывода средств составила примерно 9 переводов в минуту, каждый из которых был на сумму немногим меньше полумиллиона рублей.

Сам Юрков, по его словам, думал, что деньги пришли за выигрыши по спортивным ставкам. Впрочем, чтобы сорвать такой куш, и ставки должны были быть соответствующими. Но миллионами Роман не располагал, поэтому он заподозрил неладное. По словам адвоката Сергея Алексашкина, через день его подзащитный позвонил в банк и рассказал о ситуации. Но там ему якобы ответили, что никакой ошибки нет, пользуйтесь, мол, деньгами, все в порядке. На всякий случай Роман выждал еще пару недель - вдруг хозяин денег найдется. Но было тихо. И тогда он решил себя не сдерживать. В ближайшие полгода Юрков стал счастливым обладателем автомобилей BMW и Mercedes (машины он купил себе и бывшей супруге), также он приобрел квартиру, машино-место и две квартиры в строящемся доме. Успел отдохнуть на зарубежном курорте. А еще открыл в этом же банке вклад - рассчитывал заработать на процентах. Казалось бы, жизнь удалась. Но…

«МНЕ ЧУЖОГО НЕ НАДО»

Счастье «миллионера по случаю» длилось недолго. Осенью 2020 года, при подведении квартального баланса обнаружили недостачу. Вычислить утечку средств не составило труда - счета Юркова арестовали, в конце декабря его пригласили на беседу в банк, где уже находились следователи.

Юркова обвинили в краже с банковского счета в особо крупном размере и даже в отмывании денежных средств.

- Тщательно были изучены механизм совершения преступления и способы расходования денежных средств, - сообщил журналистам начальник отдела по надзору за следствием в органах МВД России по Тульской области прокуратуры Тульской области Роман Егоров.

От следствия Роман не скрывался и сразу вернул оставшиеся у него деньги - 39 161 919 рублей 74 копейки. При этом он уверял, что об ошибке приложения не знал и злого умысла на кражу не имел, готов возместить ущерб без судебного разбирательства.

«Мне чужого не надо», - говорил Роман. Но закон оказался неумолим. Судьба «кибермиллионера» определилась 24 июня на заседании Советского районного суда Тулы. За хищение денег с банковского счета Юркову назначили наказание - 6 лет в исправительной колонии общего режима. Его имущество при этом тоже арестовано. Банку Юрков должен заплатить больше 56 миллионов рублей.

ОТКУДА ПРИШЛИ ДЕНЬГИ, ОН НЕ ЗНАЛ

Представители банка давать комментарии по этой истории не торопятся, а вот адвокат Сергей Алексашкин категорически не согласен с позицией обвинения.

- Мы не отрицаем, что Юрков пользовался деньгами банка, что приобретал недвижимость и так далее, - рассказал «КП» адвокат. - Но хищение... Он не знал, что в банке может быть сбой.

- Каким же образом Юрков получил эти 95 миллионов?

- Он в букмекерских конторах делал ставки на спорт, а после выигрыша выводил деньги через платежную систему Square на свою карту, открытую в банке ВТБ. Вот и все.

- Он переводил деньги для ставок на счета букмекеров, а с его счета деньги не списывались?

- Тут немножко сложнее все. У нас ведь XXI век, везде приложения стоят. Также у букмекерской конторы есть приложение. И вот это приложение предлагает вывод денег через банк-эквайер, это банк «Открытие» в частности. И вот уже этот банк переводит средства в банк или на любую карту. Сбой был в банке, а по факту Юрков не видел, откуда пришли эти деньги. Это был перевод через банк-эквайер.

- И это были деньги за выигрыш по ставке?

- В том числе, да. Юрков с самого начала не понял, что что-то не так, он и не знал даже, что это какая-то ошибка. У него нет ни знакомых в банке, он не обладает какими-то там навыками и так далее. Он позвонил через день в этот банк, сказал, что вот такая ситуация, ему ответили: никакой ошибки нет, все, пользуйтесь деньгами. Все сделки проводил он по карте, все официально. Некоторые сделки по приобретению недвижимости в самом банке происходили.

- В тот день, когда он 220 операций проводил, это он делал ставки?

- Это по версии обвинения. Если вы докажете, что он операции проводил, пожалуйста, доказывайте. Юрков не совершал никаких операций.

- Но у него транзакции были, начисления...

- Транзакции были, это надо у банка спросить, что у них за сбой произошел и по какой причине людям приходили на карты деньги.

- То есть, по версии следствия, он проводил эти операции, а вы считаете, что эти операции проходили без его участия?

- Это наша позиция. И все покупки он потом проводил через этот банк. Обналичивал буквально копейки какие-то. Ну вот представьте, вы нашли на улице кошелек, а там деньги. Если несколько дней никто не хватился, не спрашивал, значит все, мое.

У банка вопросов никаких не было.

И не шесть же лет за это давать! Банк не звонил ему до этого, не говорил, что деньги ему пришли по ошибке. Просто было написано заявление, и человека задержали. Сразу арестовали.

- А чем аргументировало обвинение? Что он умышленно решил обмануть банк?

- Да. Что видел некорректную работу программного обеспечения. Как он это видел? Ну вот вы сможете выявить некорректную работу программного обеспечения банка ВТБ? А почему не Центробанка? Или Пентагона? Мы считаем, что все это дело касается гражданского судопроизводства. Взыскивайте средства с Юркова, у него все имущество прозрачно.

По словам адвоката, защита намерена обжаловать приговор.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Как нужно себя вести, если на ваш счет вдруг приходит кругленькая сумма неизвестного происхождения? И как сказывается на безопасности и сохранности средств развитие интернет-технологий в банковской сфере? Эти вопросы «КП» адресовала президенту Ассоциации российских банков Гарегину Тосуняну.

- Развитие интернет-технологий мало влияет на безопасность, которая всегда стояла во главе угла банковской деятельности, - говорит Гарегин Ашотович. - Ведь любые протечки в этой сфере могут очень дорого обойтись. Но даже если произошла какая-то ошибка и на счет клиента пришли шальные деньги, это же просто безумие - присвоить их себе и начать тратить! Нужно идти в полицию, в банк, искать владельца. Найти на улице чужой портфель с деньгами и забрать его себе - это же воровство, так же и с чужими деньгами на счете. Присвоить их - это и не этично, и не практично, ведь всегда могут найтись законные владельцы этих средств. Да и радость такие деньги не принесут.