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Здоровье13 июля 2021 12:08

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 13 июля 2021 года: с начала пандемии болезнь победили более 40 000 жителей

Тем не менее, количество заболевших в сутки по-прежнему не уменьшается и превышает 150 человек
Елена Иргиз
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С начала пандемии болезнь победили более 40 000 жителей Тульской области

С начала пандемии болезнь победили более 40 000 жителей Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

По последним оперативным данным в Тульской области отмечается 152 новых факта заболевания коронавирусной инфекцией. Количество ежедневно прибавляющихся случаев держится по-прежнему на высоком уровне. При этом выздоровело только 57 человек за сутки.

Общая статистика за все время распространения COVID-19 в регионе составляет 44 762 заболевших. Победить заболевание удалось 40 051 жителю Тулы и области.

Также отмечается еще 6 летальных исходов за сутки и 2 304 в целом за пандемию. В большинстве это жители с хроническими заболеваниями.

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