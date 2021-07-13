Коронавирус в Тульской области, последние данные на 13 июля 2021 года: с начала пандемии болезнь победили более 40 000 жителей

С начала пандемии болезнь победили более 40 000 жителей Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

По последним оперативным данным в Тульской области отмечается 152 новых факта заболевания коронавирусной инфекцией. Количество ежедневно прибавляющихся случаев держится по-прежнему на высоком уровне. При этом выздоровело только 57 человек за сутки.

Общая статистика за все время распространения COVID-19 в регионе составляет 44 762 заболевших. Победить заболевание удалось 40 051 жителю Тулы и области.

Также отмечается еще 6 летальных исходов за сутки и 2 304 в целом за пандемию. В большинстве это жители с хроническими заболеваниями.