Больше половины жителей Тульской области от необходимого числа коллективного иммунитета привиты от коронавируса Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

В Тульской области план по вакцинации выполнен на 52% - такие данные были озвучены на заседании регионального оперштаба.

Сейчас первым компонентом вакцины привиты 368 тысяч человек, обоими – 208 тысяч. Темп вакцинации – более 10 тысяч человек в сутки. По количеству граждан, прошедших вакцинацию, регион занимает 12 место в стране, а по темпам входит в тройку лидеров.

Дефицита вакцины нет. В конце прошлой недели в Тульскую область поступила очередная партия – более 34 тысяч доз «Спутник V».