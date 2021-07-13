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Здоровье13 июля 2021 9:10

Больше половины жителей Тульской области от необходимого числа коллективного иммунитета привиты от коронавируса

Темпы вакцинации в регионе растут
Игорь КОПЫТОВ
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Больше половины жителей Тульской области от необходимого числа коллективного иммунитета привиты от коронавируса

Больше половины жителей Тульской области от необходимого числа коллективного иммунитета привиты от коронавируса

Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

В Тульской области план по вакцинации выполнен на 52% - такие данные были озвучены на заседании регионального оперштаба.

Сейчас первым компонентом вакцины привиты 368 тысяч человек, обоими – 208 тысяч. Темп вакцинации – более 10 тысяч человек в сутки. По количеству граждан, прошедших вакцинацию, регион занимает 12 место в стране, а по темпам входит в тройку лидеров.

Дефицита вакцины нет. В конце прошлой недели в Тульскую область поступила очередная партия – более 34 тысяч доз «Спутник V».

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