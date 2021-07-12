В Тульской области из-за пьяного водителя погибла 15-летняя девушка: возбуждено уголовное дело Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». В нем обвиняется молодой житель Тульской области.

Напомним, что около 3:30 ночи 11 июля 2021 года при подъезде к селу Большое Огарево в Тепло-Огаревском районе области 25-летний пьяный мужчина, будучи за рулем «двенадцатой», потерял управление, от чего машина вылетела в кювет, а потом опрокинулась на крышу. От полученных травм в результате ДТП погибла 15-летняя девушка из Тулы. Еще двоих пассажиров - 15-летнюю девушку из Московской области и 18-летнего жителя поселка Теплое - с различными травмами отвезли в больницу. Сам горе-водитель и еще один 20-летний пассажир не пострадали.

Предположительно, компания молодых людей отмечала возвращение из армии одного из них, а потом поехала домой. Сейчас виновник ДТП задержан. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.