Коронавирус в Тульской области, последние данные на 12 июля 2021 года: за неделю заболело больше тысячи человек

За неделю ковидом заболело больше тысячи человек Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает региональный оперативный штаб, с 6 по 12 июля в Тульской области коронавирусом заразились 1070 жителей региона. Из них 151 - за последние сутки. Не выявлено случаев инфекции только в Одоевском районе.

При этом выздоровели за неделю только 398 жителей Тулы и области, и 59 - за минувшие сутки. Также за последние 24 часа умерло 7 человек, и 51 - за неделю. Им было от 36 до 89 лет. Большинство из умерших имели хронические заболевания.

В целом, с весны 2020 года в регионе выявлено 44 610 случаев заболевания COVID-19, 39 994 жителя области с болезнью справились, скончались - 2 298 человек.