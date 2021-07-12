В Туле экс-полицейский пойдет под суд за сексуальные домогательства ребенка Фото: Алексей ФОКИН

Тульский полицейский шантажировал 13-летнюю девочку ее интимными фотографиями. Об этом стало известно в пятницу, 9 июля.

Установлено, что бывший сотрудник ОМВД «Привокзальный» в одной из социальных сетей познакомился со школьницей из области, используя фейковую страницу. Мужчина убедил девочку прислать ему фотографии в обнаженном виде, а затем стал требовать большего, угрожая тем, что в случае отказа, эти фотографии увидят все. Девочка отказалась вступить с ним в связь, и тогда шантажист выполнил свою угрозу.

Узнав о том, что произошло, родители девочки обратились в полицию. Сейчас следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статьям «Совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Полицейского-шантажиста уволили со службы, его руководителей привлекли к ответственности за ненадлежащую профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава подразделения.