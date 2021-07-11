Владимир Ивашкевич: труд почтовых работников заслуживает высокой оценки

Председатель регионального отделения партии «Родина» в Тульской области Владимир Ивашкевич.

Председатель регионального отделения партии «Родина» в Тульской области Владимир Ивашкевич в День российской почты обратился к работникам почтовой службы:

- Сегодня свой профессиональный праздник отмечают почтальоны, работники складов и распределительных центров, сотрудники отделений и транспортной службы почтовых организаций. Все эти люди отличаются высокой ответственностью, компетентностью и доброжелательностью.

Ведь почтовые подразделения уже давно не ограничиваются доставкой писем и посылок – почтальоны принимают коммунальные платежи, выдают пенсии, делают денежные переводы, оформляют подписки на периодические издания. И это еще не полные список услуг, которые сегодня предоставляет почта.

И очень важно, чтобы непростой труд почтовых работников оценивался по достоинству. Чтобы почтальоны гордились своей профессией и ощущали искреннюю благодарность клиентов.