Водопровод в селе Панино Киреевского района Тульской области появится. Но очень нескоро Фото: Игорь КОПЫТОВ

В минувший четверг, 8 июля, выступая от лица жителей села Панино, настоятель Свято-Никольского храма отец Сергий встретился с главой Киреевского района Игорем Цховребовым и главой администрации муниципального образования «Бородинское» Евгением Зятниным. Темой для дискуссии стало коллективное обращение селян с просьбой о решении наиболее острых проблем в сфере создания комфортного уровня жизни – того самого, о котором говорил Президент РФ в одном из своих последних обращений к Федеральному Собранию.

Будет вода – будет жизнь

Так, например, в селе Панино уже несколько десятков лет не функционирует водопровод.

- Его нет от слова совсем. Даже на улицах нет колонок, - говорит отец Сергий. - Люди ходят в Бородинский за семь километров, возят бутылками, канистрами. Для таинства крещения я привожу воду из Тулы, а полы в храме мы моем дождевой, той, что собирается с кровли.

Из ответа представителей администрации выяснилось, что в селе есть действующая скважина и водонапорная башня. Но она несколько лет назад «чудесным образом» оказалась на территории одного из частных домовладений, за забором, сам водопровод был обрезан, и теперь обслуживает только хозяев участка.

На основании собранных документов, чиновники уже подали необходимый запрос на признание скважины и башни бесхозным имуществом, которое в последствии должно стать муниципальным. Однако тут существует юридический нюанс: имущество может вернуться в госсобственность никак не раньше, чем через год. Плюс судебные проволочки на пару-тройку месяцев. И это идеальный минимум, поскольку башня и скважина – всего лишь начало. Разработка самого проекта водопроводной сети, возможность включения его в региональную программу «Чистая вода» (ибо дело весьма и весьма дорогое, речь идет о десятках миллионов рублей) – дело тоже не одного дня… Но главный итог – решение вопроса сдвинулось с мертвой точки.

Настоятель Свето-Никольского храма отец Сергий. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Автобус: вполне реальная перспектива

Второй по значимости поднятой темой стала транспортная доступность села.

- Дорогу бы отремонтировать, вернуть регулярное транспортное сообщение, – говорит настоятель храма. - Сегодня сюда можно приехать только на личном транспорте, а ведь в советские времена регулярно ходил автобус. В селе есть будущая первоклашка, как она будет добираться с осени в школу поселка Бородинский? Ведь даже школьный автобус к нам не заглядывает. В Панино есть старая разворотная площадка, но она не оборудована остановочным павильоном, на ней нет освещения…

Из ответа чиновников следует, что этот вопрос гораздо менее сложный в решении, чем вода. Опыт его решения есть уже в ряде малых поселений Киреевского района. Однако и тут свои нюансы – в большинстве случаев транспортным сообщением занимаются частые перевозчики, заключившие договора с государством. Продление маршрута даже на 4 километра (заезд до Панино от основной трассы) – это вероятное изменение тарифов на перевозки.

В любом случае, для начала необходимо прояснить пассажирский трафик, а далее переговорами с владельцами автобусов займутся на областном уровне. Скорее всего, далеко не все из них, проезжающие мимо, будут «заглядывать» в село, но организовать трафик в утренние и вечерние часы, когда селяне едут на работу – с работы, вполне возможно. Да и по воскресеньям - на время церковной службы.

От ближайшей трассы до села Панино - несколько километров. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Одна из «двух главных бед России»

Обсуждалась и тема обустройства внтурисельской дороги – сейчас Панино как бы «разрезано» пополам оврагом ниже плотины, который весной и осенью становится просто неодолимым препятствием, превращаясь в болото. Особенно для пожилых людей, которых здесь – большая часть жителей. В том, что форсировать его непросто, некоторое время назад глава Киреевского района Игорь Цховребов убедился лично – об этом в селе ходят легенды.

Единственный выход здесь – только участие в программе «Народный бюджет». Шесть километров имеющейся дороги – это огромные деньги, даже если проводить всего лишь ощебенение. Такие расходы даже в программу не включить. Однако если говорить о восстановлении самых злободневных участков, то это уже вполне реальная задача. Именно сейчас в регионе идет формирование пакета объектов «нарбюджета» на 2022 год. Главное здесь – это финансовое соучастие самих жителей. Согласно федеральному законодательству их и спонсорское участие должно составлять не менее 5% (местный бюджет обязан вложиться не менее, чем на десятину). Смогут ли «потянуть» селяне такой взнос, найдутся ли спонсоры?

Скорее всего, да, предположил отец Сергий. Но для надежности и более детального обсуждения перспектив и вариантов их реализации по итогам встречи было решено в грядущее воскресенье, 11 июля, по окончании церковной службы на уютной прихрамовой площади провести сход жителей и прихожан. Местную власть на нем будет представлять глава администрации муниципального образования «Бородинское» Евгений Зятнин.

«Комсомолка», в свою очередь, обещает держать тему возрождения села Панино на контроле.