Тульский регион презентовал экспортный потенциал

На мероприятии Тульский регион представил министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов и команда Центра поддержки экспорта.

Наш регион представил министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов и команда Центра поддержки экспорта нашего региона.

По результатам работы первого дня выставки в рамках главной стратегической сессии наша область заняла итоговое 3-е место в рейтинге региональных минпромторгов и 1 место в блоке «Деловая активность. Молодежная политика. Промышленный туризм». На коллективном стенде Тульской области свою продукцию презентовали несколько тульских компаний: ООО «СервисСофт», ООО «Тульский завод горно-шахтного оборудования» и ООО «Тулапрессмаш». Их участие организовано и профинансировано ЦПЭ Тульской области в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов презентовал экспортный потенциал области.

Ключевое мероприятие второго дня - экспортный форум с участием Торгпредов РФ в 40 иностранных государствах. Производители из регионов могли пообщаться сразу с несколькими Торговыми представителями. В рамках форума руководитель «СервисСофт» провел переговоры с Торговыми представителями РФ в Италии, Испании, Казахстане и Белоруссии.

В рамках XI промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге состоялся Межрегиональный экспортный форум.

7 июля в рамках XI промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге состоялся Межрегиональный экспортный форум. На нем министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов презентовал экспортный потенциал области торговым представителям РФ в иностранных государствах.

- Тульская область экспортирует в 3,5 раза больше, чем импортирует. За счет диверсифицированной продуктовой линейки несмотря на пандемию, по итогам 2020 года рост общего объема экспорта Тульской области увеличился на 0,6% и превысил 3 млрд долларов США, - отметил Вячеслав Романов.

В ходе мероприятия Вячеслав Романов встретился с Торгпредами РФ в Германии, Дании, Армении, Финляндии и Венгрии. Достигнуты устные договоренности о всесторонней совместной проработке запросов тульских экспортеров и помощи в выходе на рынки этих стран.

Источники успеха

Такая положительная динамика в развитии экспорта стала возможной благодаря системному взаимодействию правительства Тульской области, экспортно ориентированных компаний и Торговых представительств РФ в иностранных государствах. Более 250 компаний региона получают господдержку от ЦПЭ на всех этапах работы по выводу продуктов на внешний рынок.

- Важно, что при обращении в ЦПЭ производитель получает именно комплексную помощь, полный набор инструментов государственной поддержки - от выбора рынка и поиска покупателя до прохождения таможенных процедур и доставки товара, - комментирует руководитель ЦПЭ Тульской области Дарья Медведева. – Мы активно взаимодействуем с Российским Экспортным Центром, внедряя инструменты поддержки предприятий для наращивания объемов их поставок, применяем механизм цифровизации для продвижения продукции, произведенной в регионе, в другие страны.

Руководитель ЦПЭ Тульской области Дарья Медведева.

Для удобства тульских экспортеров на постоянной основе запущен эффективный формат - «Час с Торгпредом». Ближайшее общение с Торговым представителем РФ в Болгарии намечено на 27 июля, в Индии - 21 сентября, в Таджикистане - 29 сентября.

Благодаря системной и комплексной работе Центра поддержки экспорта белевскую пастилу хорошо знают в Австрии, Китае, Нидерландах, ОАЭ, США, органическое зерно из Алексинского района закупают в Греции и Израиле, тульские слуховые аппараты известны в Иране, Индии, Саудовской Аравии, Эфиопии.

Подробнее о поддержке компаний-экспортеров Тульской области на www.export71.ru