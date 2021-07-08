Коронавирус в Тульской области, последние данные на 8 июля 2021 года: смертность снова возросла Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области по последним данным оперштаба коронавирусом заразился еще 151 житель региона. Всего с начала пандемии выявлено 43 997 случаев заражения в области.

При этом количество выздоровевших чуть увеличилось - 58 человек из разных городов и поселков региона, и всего 39 767 с марта 2020 года.

А вот смертность за последние сутки выросла - отмечается еще 9 летальных исходов за истекший период. За все время наблюдения от осложнений COVID-19 скончался 2 271 человек.