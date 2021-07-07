Новые люди идут в Госдуму: кто представит Тульскую область? Фото: материалы пресс-служб

Их представители утвердили кандидатуры однопартийцев, выдвинутых на выборах в Госдуму как в рамках списка, так и по одномандатным округам. Одновременно был решен вопрос о том, кто будет представлять Новых людей на выборах в законодательные собрания 32 регионов и в ходе губернаторских кампаний в Хабаровском крае и в Ульяновской области.

Новые люди идут в Госдуму: кто представит Тульскую область? Фото: материалы пресс-служб

Вернуть чиновников с другой планеты

В федеральную часть списка внесли имена лидера партии Алексея Нечаева и его советника Сарданы Авксентьевой. 239 претендентов разделили на 37 территориальных групп. Еще 215 кандидатов будут выдвинуты Новыми людьми в одномандатных округах.

Утвержденных съездом кандидатов отличает молодость: средний возраст претендента на депутатский мандат – от 32 до 35 лет.

Выдвижение кандидатов обеспечат шесть сотен избирательных штабов, открытых партией почти в 80 регионах. Новые люди объединили своих сторонников, членов партии и сочувствующих ей активистов в две тысячи политотрядов – свою главную организационную опору в предстоящей кампании.

Новые люди сосредоточились на решении конкретных проблем. Вместо того, чтобы создавать отделения в «чистом поле» и выращивать кадры с нуля, партия привлекла к себе местных активистов, бизнесменов и политиков, уже написавших свою историю успеха. Благодаря этому Новые люди смогли не только быстро повысить свою узнаваемость, но и заработать репутацию «партии реальных дел».

Ориентация на оказание помощи конкретному человеку здесь и сейчас, закрепленная в лозунге «Люди важнее», должна создать уникальный образ новой политической силы.

«Мы стали партией, которая не прячется от людей, а идет к людям» – так Алексей Нечаев описал главное отличие Новых людей от их конкурентов.

Сардана Авксентьева озвучила на съезде три принципиальных положения партийной программы. Большая часть налогов, собранных в регионах и муниципалитетах, должна оставаться в их казне. Главы городов и районов должны назначаться по итогам прямых выборов. Система коммуникации между властью и обществом нуждается в перезапуске.

«Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей», – подчеркнула Сардана Авксентьева.

Великолепная четверка

В региональную группу по Тульской области включили четверых наших земляков.

Решение присоединиться к партии на думских выборах далось аккордеонисту Максиму Токаеву достаточно легко. Победитель телепроекта «Минуты Славы» занимается благотворительностью, в том числе - выступая с концертами за рубежом. Он всегда выражал поддержку волонтерским проектам Новых людей, направленным на решение проблем туляков.

Преподаватель и волонтер Иван Кутищев идет в Госдуму, чтобы решить вполне конкретный вопрос. Ни школа, ни вуз не готовят молодых людей к реальной жизни. Учеников и студентов выпускают из стен альма матер с красивой бумажкой в кармане, но в итоге вчерашние отличники, честно заработавшие оценки, отправляются работать в ближайший салон сотовой связи или сетевой магазин. Инженеры и педагоги обращаются в продавцов или, в лучшем случае, автомехаников. Это не нормально. И средняя, и высшая школа должны быть перестроены с учетом реальных потребностей работодателей и практики их работы. Молодым людям нужно привить те навыки и знания, которые в действительности потребуются им в будущем.

Блогер Владимир Алексеев сумел одержать победу в первом политическом реалити-шоу «ДебатыКандидаты». Но своим землякам он был известен задолго до этого. Вопреки заветам старухи Шапокляк, он сумел прославиться именно добрыми делами. Владимир стал блогером-миллионником благодаря помощи пенсионерам, одиноким матерям и всем нуждающимся, попавшим в поле его зрения. Кому-то он помог провести операцию по удалению застарелой катаракты, фактически вернув зрение, а для кого-то сумел перебраться через административные барьеры, заставив чиновников выдать положенный ему протез. 10 миллионов рублей, полученных как приз за победу в шоу, Владимир перечислил на покупку квартир для жильцов аварийного общежития.

Новые люди идут в Госдуму: кто представит Тульскую область? Фото: материалы пресс-служб

Несмотря на юный возраст, Анна Иванова уже занимает пост секретаря регионального отделения партии «Новые люди». Эту должность она заслужила потом и кровью. Хрупкая и миловидная девушка взвалила на свои плечи груз организации волонтерских проектов партии, и сумела выдержать тяжесть этой ноши. Стиснув зубы и принеся в жертву все свое свободное время, она буквально «вывезла» десятки социальных проектов, перезапустив молодежную политику в Тульской области.

В одномандатных округах Новых людей будут представлять кандидаты, внесенные в список территориальной группы, а именно блогер Владимир Алексеев и музыкант Максим Токаев.