Выпускные в Тульской области вузах пройдут в формате онлайн Фото: Алексей ФОКИН

На внеочередном заседании Совета ректоров вузов Тульской области предложено прислушаться к рекомендации столичных специалистов сферы образования не организовывать торжественные вручения дипломов даже в тех регионах, где ситуация кажется спокойной.

Помимо проведения выпускных в онлайн-формате, рекомендовано использовать в новом учебном году при необходимости очно-дистанционный формат учебного процесса.

Также все вузы намерены выполнить требования главного санитарного врача Тульской области - 60% от численности сотрудников должны получить первую прививку от коронавируса до 15 июля.