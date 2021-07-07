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Общество7 июля 2021 13:52

Выпускные в Тульской области вузах пройдут в формате онлайн

Вузам рекомендовано провести выпускные в онлайн-формате
Игорь КОПЫТОВ
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Выпускные в Тульской области вузах пройдут в формате онлайн

Выпускные в Тульской области вузах пройдут в формате онлайн

Фото: Алексей ФОКИН

На внеочередном заседании Совета ректоров вузов Тульской области предложено прислушаться к рекомендации столичных специалистов сферы образования не организовывать торжественные вручения дипломов даже в тех регионах, где ситуация кажется спокойной.

Помимо проведения выпускных в онлайн-формате, рекомендовано использовать в новом учебном году при необходимости очно-дистанционный формат учебного процесса.

Также все вузы намерены выполнить требования главного санитарного врача Тульской области - 60% от численности сотрудников должны получить первую прививку от коронавируса до 15 июля.

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