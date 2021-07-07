Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье7 июля 2021 11:55

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 7 июля 2021 года: умерло еще 7 человек

При этом число случаев заражения почти втрое превышает количество выздоровевших
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
При этом число случаев заражения почти втрое превышает количество выздоровевших

При этом число случаев заражения почти втрое превышает количество выздоровевших

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области выявлено еще 154 случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки. И только 56 человек из ранее заболевших смогли закрыть больничный за то же время.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 43 846 случаев заражения COVID-19. Вылечились при этом 39 709 человек.

К сожалению, за сутки скончались еще 7 жителей Тулы и области, преимущественно с хроническими заболеваниями. С весны 2020 года с вирусом не справились 2 262 жителя региона.

Коронавирус Covid-19Интересное