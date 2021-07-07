Коронавирус в Тульской области, последние данные на 7 июля 2021 года: умерло еще 7 человек

При этом число случаев заражения почти втрое превышает количество выздоровевших Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области выявлено еще 154 случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки. И только 56 человек из ранее заболевших смогли закрыть больничный за то же время.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 43 846 случаев заражения COVID-19. Вылечились при этом 39 709 человек.

К сожалению, за сутки скончались еще 7 жителей Тулы и области, преимущественно с хроническими заболеваниями. С весны 2020 года с вирусом не справились 2 262 жителя региона.