«Справедливая Россия» представила свою предвыборную программу

Депутат Тульской областной Думы Сергей Гребенщиков.

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Туле провела пресс-конференцию, где были представлены список кандидатов в депутаты Государственной Думы и проект предвыборной программы. На предстоящих сентябрьских выборах справороссы намерены занять второе место.

«Справедливая Россия», объединившаяся 22 февраля с партиями «За Правду» и «Патриоты России», собирается выдвинуть на выборы в Госдуму 307 человек по спискам и 223 кандидата по одномандатным округам. В общефедеральную часть списка обновленной «Справедливой России» вошли четыре человека – председатель партии Сергей Миронов, сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков. Как удалось выяснить, лидером территориального списка кандидатов стал член Центрального Совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков. Также от Тульской области в список вошел депутат Тульской областной Думы Сергей Гребенщиков.

- Среди наших приоритетов – справедливое ЖКХ, развитая социальная сфера, а самое главное – борьба с бедностью и возвращение прежнего пенсионного возраста с реальным увеличением пенсии, – заявил Сергей Гребенщиков. – Над всем этим мы будем работать. И я надеюсь, что туляки нас поддержат.

Как отметил Александр Бычков, в утвержденный проект предвыборной программы также вошли инициативы по возврату индексации пенсий работающих пенсионеров и введению справедливого базового дохода в размере 10 тысяч рублей в месяц.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы состоятся в период с 17 по 19 сентября 2021 года. Президент России Владимир Путин 17 июня подписал соответствующий указ.