В Тульской области за сутки выявили 152 новых случая коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 6 июля, 11:00, за прошедшие сутки в Тульской области у 152 жителей региона нашли коронавирус, что на одного человека меньше, чем вчера. Всего с начала пандемии в регионе выявили 43 692 заболевших.

Статистика летальных исходов поднялась на двух человек - 8 умерших от коронавируса зарегистрировали за сутки в Тульской области. Всего с марта прошлого года умерло 2 255 человек.

Справиться с болезнью смогли за сутки 57 человек. А за все время этот показатель составляет 39 653 человека.