Под Анапой утонул 12-летний мальчик из Тулы и его отец

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю Фото: материалы пресс-служб

Следователи Краснодарского края выясняют обстоятельства гибели в Черном море 12-летнего мальчика, его 36-летнего отца и 42-летнего мужчины, который пытался спасти утопающих.

По свидетельствам очевидцев, семья из Тулы с детьми отдыхала на одном из пляжей под Анапой в поселке Витязево. Мальчик зашел в воду, и тогда его сбила с ног волна. Течение стало уносить ребенка в море. Спасать сына бросился 36-летний туляк и еще двое очевидцев происшествия. Из моря они так и не вернулись: мальчик, его отец и 42-летний мужчина погибли.

Сейчас спасатели разыскивают в акватории Черного моря тело 47-летнего мужчины, который также пришел на помощь утопающим. Региональные следователи проводят проверку на месте происшесвтия. Ведется расследование трагедии.