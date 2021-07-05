Коронавирус в Тульской области, последние данные на 5 июля 2021 года: умерло за неделю 45 человек

За неделю скончались еще 45 жителей Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным регионального оперативного штаба с 29 июня по 5 июля коронавирусом в Тульской области заболели еще 1082 человека по всему региону, из них 153 - за последние сутки.

При этом сообщается всего лишь о 415 выздоровевших от вируса за отмечаемый период, и 59 за последние сутки. Всего с начала пандемии в регионе заразились COVID-19 43 540 человек, с болезнью справиться удалось 39 596 из них.

Также 45 человек за неделю скончались от последствий заболевания. Это были жители области возрастом от 45 до 97 лет, преимущественно с хроническими заболеваниями. Всего с весны 2020 года в регионе умерло 2247 человек.