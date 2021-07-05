Дело Контрабаева — Черноусова: так кто же вел приемку-сдачу? Фото: Алексей ФОКИН

А был ли сговор?

Ранее в Центральном районном суде Тулы допросили ряд свидетелей по данному уголовному делу. Среди них Денис Аккуратов, занимавший должность руководителя Центра информационных технологий (ЦИТ) Тульской области в 2012-2013 годах; Андрей Рыбин, бывший в 2012-2013 годах начальником управления информационной безопасности ЦИТ; Виталий Потапов, который в 2012-2014 годах занимал должность заместителя председателя комитета Тульской области по инновациям и информатизации; Наталья Полякова, в 2013 году работавшая в Центре информационных технологий Тулы, а после - руководившая медицинским информационно-аналитическим центром (ТО МИАЦ), который и выступал заказчиком работ. Ираклий Маградзе, занимавший разные должности в Центре информационных технологий, а в феврале-марте 2013 года был и. о. директора данного учреждения; Алексей Гугнин, с 2019 года занимающий должность начальника отдела технической поддержки ГАУ ТО «ЦИТ»; Виталий Прокудин, ныне заместитель директора, начальник управления информационных систем Центра информационных технологий (ГАУ ТО «ЦИТ»), в 2013 году участвовавший в приемке РИСЗ.

Исходя из их показаний, складывается ощущение, что пока на данном судебном процессе не было представлено ни одного свидетеля, который подтверждал бы доводы обвинения. Хотя, конечно, в предположении, что между обвиняемыми был сговор, есть, на первый взгляд, рациональное зерно. Дело в том, что «Смарт Дельта Системс» поначалу проиграла конкурс и госконтракт получила другая IT-компания: она взялась делать РИСЗ, но через месяц отказалась, и программа информатизации здравоохранения в регионе оказалась на грани срыва. Пришлось объявлять новый конкурс, который и выиграла «Смарт Дельта Системс», но уже исключительно благодаря тому, что снизила расходы, сэкономив бюджету примерно 20 млн рублей.

Вот еще ряд доводов со стороны адвокатов: первая госпитализация в стационар Тулы, зарегистрированная в программе, датирована 19 июня 2013 года, а в 20 числах мая 2013 года уже велась электронная запись граждан на прием – то есть в течение первого месяца после начала работ по контракту. Получается, что к моменту сдачи системы область уже активно пользовалась РИСЗ. На момент приемки через РИСЗ записалось более 800 тысяч жителей области. Это, кстати, официально подтверждено объективными данными, полученными министерством здравоохранения ТО. Она уже показала свою работоспособность.

Свидетели утверждают...

На прошедших 28-29 июня заседаниях были заслушаны показания еще четырех свидетелей обвинения, имевших непосредственное отношение ко внедрению информационной системы в регионе.

Первым опросили Руслана Лаптева, работавшего в рассматриваемый промежуток времени юристом в государственно-правовом комитете Тульской области и входившего в наблюдательный совет ГАУ ТО «ЦИТ». Он подтвердил свое участие в разработке условий контракта по созданию РИСЗ в 2012-13 годах (это был типовой контракт), а также в процессе приемки-сдачи работ, выполненных компанией «Смарт Дельта Системс», подчеркнув, что все процедуры проходили в одном из залов правительства Тульской области, достаточно уверенно перечислив участников, среди которых были представители не только сторон заказчика и исполнителя, но и ряда медицинских учреждений, в которых проходило внедрение информационной системы.

Лаптев пояснил, что приемку-сдачу пришлось проводить несколько раз по причине того, что каждый раз обнаруживались какие-либо проблемы в работе системы, их протоколировали, и далее они устранялись.

Также он пояснил «чехарду» с исполнителями — как и говорилось ранее, все было связано с тем, что взявшаяся поначалу за создание РИСЗ компания в какой-то момент осознала, что устранение предъявленных претензий окажется дороже, нежели стоимость самого контракта.

По вопросу предоставления исключительных прав, по словам Лаптева, проблем так и вовсе не возникало. Все предусмотренные контрактом права передавались в момент подписания итогового акта. А что касается дальнейшего обслуживания системы, то эти дополнительные контракты также заключались на конкурсной основе, и в них участвовали другие компании, а не только выигравшая «Смарт Дельта Системс».

Вторым свидетелем обвинения выступил Илья Олимпиев, работавший на момент 2012-2014 годов в ГАУ ТО «ЦИТ». Он также подтвердил показания Лаптева относительно истории со сменой исполнителя — ООО «МедоТрейд» на «Смарт Дельта Системс». По его словам, по итогам разорванного контракта с «МедоТрейд» фактически работы по созданию и внедрению РИСЗ были выполнены приблизительно на 5 %.

Если говорить о более раннем появлении информационных систем в отдельно взятых лечебных учреждениях, то это была их собственная инициатива, а программное обеспечение приобреталось в разных случаях от различных производителей. При создании технического задания для госконтракта учитывались наиболее сильные стороны в плане интерфейса и функционала как минимум трех из них. Однако основные условия задавали требования к региональной МИС федерального уровня.

При запуске РИСЗ первой функцией была внедрена запись к врачу. Безусловно, таковая была предусмотрена и в системе «Инфоклиника», коммерческом продукте «Смарт Дельта Системс», однако в РИСЗ ее развили и усовершенствовали. Тому подтверждение — протоколы актов первых двух приемок: были обнаружены многочисленные замечания, которые успешно впоследствии устранялись.

Подтвердил Олимпиев и слова Лаптева, касающиеся вопроса дальнейшего обслуживания РИСЗ — в конкурсах на контракты участвовали разные фирмы, но выигрывала их «Смарт Дельта Системс», что вполне объяснимо, если вникнуть в сам механизм функционирования создаваемой информационной системы — большинство производителей программного обеспечения пользуется собственными наработками, поэтому обслуживать «чужую» систему довольно непросто. Многие участники конкурса просто сами отказывались на этапах ознакомления с программным продуктом. И это нормальное явление для IT-сферы.

Что же касается исключительных прав, то, в дополнение к требованиям контракта, фирма «Смарт Дельта Системс» заказчику передала исходные коды, которые позволяли любому стороннему разработчику, при необходимости, обслуживать функционирование РИСЗ. Но для этого стороннему разработчику пришлось бы вникать слишком глубоко в структуру программы, нанимать десятки дорогостоящих программистов, приобретать дорогие лицензионные средства разработки.

Кстати, Олимпиев подтвердил, что в состав РИСЗ входят и разработки других компаний: СУБД Ред База (компания «РедБейз»), радиологическая система NetRaad (CGM Gmbh), РИСАР («БАРС Медицина»), телемедицина (ООО «Радиус»). Таким образом, «Смарт Дельта Системс »никак не может являться монополистом в обслуживании и развитии системы РИСЗ ТО.

Два следующих свидетеля обвинения оказались, что называется, «технарями», то есть людьми, которые непосредственно внедряли в учреждениях здравоохранения РИСЗ.

Дмитрий Серегин, инженер-программист, работавший в 2012-2013 годах в городской больнице № 2, как раз был нанят с этой целью сисадмином в лечебное учреждение. При нем происходила поставка оборудования, создание сети персональных точек доступа для врачей, подключение к системе сложной медицинской аппаратуры.

При этом свидетель подчеркнул, что система запускалась отдельными модулями, поочередно, и первой, как наиболее доступная, была так называемая «Поликлиника», позволявшая автоматизировать вызов врача на дом и запись на прием к узким специалистам.

Да, система постоянно обнаруживала различные сбои, но они были связаны скорее с периферией — принтерами, электронными цифровыми ключами, каналами связи и так далее. Но шла постоянная доработка со стороны разработчика, а также трудились специалисты ЦИТ, приводившие в стабильное состояние инфраструктуру, позволившие со временем свести неудобства к минимуму.

«Как показывает мой опыт работы, любая информационная система требует отладки, — заметил Серегин. — Тем более новая. Так что вопросов в том, не является ли программный продукт старой разработкой, даже не возникает».

К тому же свое влияние на проблемы оказывал и человеческий фактор: на тот момент в больнице больше половины персонала составляли люди пожилого возраста, которые с компьютером «не дружили» даже на элементарном уровне.

Устранением проблем и обучением персонала занимался на тот момент ГАУ ТО «ЦИТ».

Проблемы в показаниях возникли у свидетеля только в части подтверждения его подписи в двух из трех актов приемки работ по созданию и внедрению РИСЗ. Дмитрий Серегин никак не мог вспомнить, чтобы заверял их по итогам заседаний, проходивших в здании администрации. Хотя в ходе разбирательств подтвердил, что подпись именно его. Впрочем, если вспомнить слова Руслана Лаптева о том, что в актах расписывались непосредственно в здании правительства только представители заказчика и исполнителя, а представителям лечебных учреждений документы передавались на подпись через Минздрав, то такое утверждение вполне логично. При том объеме документооборота, который был у Серегина, по его словам, на тот момент, запомнить все просто невозможно. Тем более что с того момента прошло столько времени.

На прошедшие годы и невозможность вспомнить отдельные детали упирал и последний свидетель судебного заседания — Александр Казеев, в указанный период работавший в городской поликлинике № 3. При нем также осуществлялась поставка оргтехники, монтаж оборудования для РИСЗ и ее внедрение. На вопрос, была ли в поликлинике до этого какая-либо информационная система, он с уверенностью ответил, что только известная среди IT-специалистов как «косолаповская», работавшая еще под средой DOS. То есть ничего общего с разработкой «Смарт Дельта Системс» не имевшая.

Подтвердил Казеев и оглашенный предыдущим свидетелем порядок запуска отдельных модулей РИСЗ, характер сбоев, их возможную инфраструктурную причину. По его словам, устранением проблем и обучением персонала занимался на тот момент ГАУ ТО «ЦИТ».

А вот процедуру утверждения актов приемки-сдачи работ по информационной системе смог припомнить далеко не с первого раза. Вначале он утверждал, что просто дважды присутствовал на презентациях РИСЗ в здании областного правительства, и только когда ему со стороны защиты были предоставлены неопровержимые устные доказательства того, что это был процесс утверждения актов приемки-сдачи работ, согласился: «Значит, это вправду так». И даже припомнил, что уходил с мероприятия с пачкой документов, содержащих техзадание по госконтракту. С другой стороны, вполне логично, что память человека хранит лишь смутные воспоминания о характере какого-то рядового собрания коллег спустя почти 10 лет.

Также, признав авторство подписи на актах, Казеев подчеркнул, что с самими актами он не был ознакомлен и, скорее всего, ему их дали завизировать непосредственно в лечебном учреждении, где он на тот момент работал. Это утверждение полностью согласовывалось с более ранними показаниями Лаптева.

Суть обвинения

Напомним, что бывшему председателю регионального комитета по инновациям и информатизации Артуру Контрабаеву вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю Алексею Черноусову - вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ) Тульская область получила продукт, который был создан еще 15 лет назад, а обвиняемые похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем ООО «Смарт Дельта Системс», которое занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления для медицинских учреждений, и именно эта компания и реализовывала в Тульской области проект по модернизации регионального здравоохранения. Как считает следствие, Черноусов еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и неустановленными сообщниками для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм. После этого в тульских медучреждениях компания развернула «Электронную регистратуру» - один из модулей медицинской информационной системы «Инфоклиника», запатентованной еще в 2005 году. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 годах более 68 млн рублей.

Сами обвиняемые вину не признают и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИСЗ не возникло, а сама система не только была внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны. Последнее, к слову, недавно подтвердил и вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, назвав Тульскую область, наряду с Тамбовской, лидером по «цифровой зрелости» в сфере здравоохранения по итогам 2020 года.

Некоторые выводы

По мнению стороны защиты, на текущий момент данного судебного процесса напрашивается вывод, что пока нет ни одного свидетеля, который подтверждал бы доводы обвинения. Есть и другие неувязки, считают адвокаты: по их словам, обвинение опирается на экспертизу, которая указала, что стоимость работ по созданию региональной информационной системы здравоохранения Тульской области не составила ни копейки. Иными словами, эксперты заключили, что программа не была создана вообще, и чем же тогда, вопрошает защита подсудимых, более восьми лет пользуются врачи всех лечебных учреждений Тульской области и каким таким «волшебным» путем ежедневно электронные карты поступают в федеральный Минздрав?

Комментирует адвокат Олег Никуленко:

- На прошедших заседаниях были допрошены свидетели обвинения, в частности, работавшие руководителями IT-службы двух учреждений здравоохранения Тульской области, которые непосредственно имели дело с внедрением РИСЗ и ее последующей эксплуатацией, то есть были ее фактическими пользователями и имели возможность своими глазами видеть процесс создания и функционирования.

По замыслу обвинения, они должны были подтвердить домыслы о том, что система не существовала и не создавалась. Однако свидетели на судебном процессе пояснили, что все компоненты, которые должны были быть в РИСЗ по условиям контракта, созданы и установлены в учреждениях здравоохранения и эксплуатируются до сих пор. Оба свидетеля четко описали названия и функционал компонентов. Оба свидетеля подтвердили, что на актах стоит действительно их подпись.

На данный момент допрошено уже 15 свидетелей обвинения, и ни один из них не подтвердил своими показаниями версий о возможном сговоре заказчика и исполнителя. Тому лишний довод: было три этапа выполнения госконтракта. И ни одну из первых двух сдач не удавалось провести с первого раза - составлялись протоколы комиссией минимум из 10 человек, согласно которым исполнитель вносил изменения в систему. Так что говорить о том, что Черноусов каким-то образом пособничал в растрате Контрабаеву, несерьезно. Если существовал таковой сговор, почему тогда не получилось произвести сдачу-приемку за один раз? Это было бы логично.

На мой взгляд, сейчас у суда фактически есть все доказательства, чтобы вынести оправдательный приговор. А у прокурора есть возможность отказаться от обвинения. Впрочем, защита со своей стороны готова выслушать остальных из 250 свидетелей обвинения.

Игорь КОПЫТОВ.