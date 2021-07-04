В Тульской области за сутки от коронавируса умерли 6 человек Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусом. Так, за прошедшие сутки, на 4 июня, в регионе выявили 154 новых зараженных, при том, что за предыдущие сутки выявили 151 случай. Всего с начала пандемии в области зарегистрированы 43 387 случая заражения.

61 человек из числа болеющих смогли одолеть вирус. В целом, на сегодня насчитывается 39 537 переболевших и выздоровевших.

К сожалению, есть и умершие - так, за сутки в регионе от осложнений, связанных с COVID-19 скончалось 6 человек. Всего с марта 2020 года в Тульской области умерли 2 241 жителей.