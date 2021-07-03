151 новый случай заражения COVID-19 выявили в Тульской области за сутки Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным регионального оперативного штаба за 3 июля, в Тульской области коронавирусную инфекцию определили еще у 151 жителя региона, что на 4 человека меньше, чем за предыдущие сутки.

При этом больничные листы смогли закрыть 60 жителей Тулы и области. Зарегистрировано 8 летальных исходов.

Всего с начала пандемии COVID-19 официально подтвердили у 43 233 человек, 39 476 из них с болезнью справились, а 2 235 скончались от осложнений после ковида.