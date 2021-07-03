Погода в Туле сегодня: жарко, возможен дождь Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 3 июля, туляков ожидает облачная погода с прояснениями, об этом информирует сайт Гидрометцентра.

Днем местами может пройти кратковременный дождь, с общим количеством осадков до 1 мм за сутки. Северо-восточный ветер, со скоростью 5-10 метров в секунду, несколько развеет жару: а температура воздуха днем прогнозируется +21…+26 градусов.

Ночью, с субботы на воскресенье, также будет тепло, +16...+18 градусов.

Атмосферное давление пока остается пониженным, 740-745 мм ртутного столба.