Добровольцы "Молодой Гвардии" опекают приют уже более года.

Животным привезли самые необходимые подарки - корм, пеленки, медикаменты.

Волонтеров встретила Любовь Генералова, администратор-фельдшер «Любимца».

- Помощь добровольцев в нашем деле - бесценна, - отметила Любовь Ивановна. - Наш центр существует за счет работы ветеринарных кабинетов и пожертвований неравнодушных граждан, лишь у небольшого количества животных есть кураторы, которые содержат своих подопечных за свой счет, помогают с поиском хозяев.

В Центре помощи бездомным животным «Любимец» содержатся около 40 кошек и 130 собак. Без кураторов на данный момент находятся почти 80 животных.

В Международный день собак тульские волонтеры оказали помощь приюту.

- Мы уже больше года опекаем «Любимец», - говорит Павел Астафьев, координатор волонтерского центра «Молодой Гвардии Единой России», - ездим с подарками практически каждый месяц, так, в июне, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Никита Бурвиков доставил в «Любимец» миски и корм для питомцев. Сегодня в День собак мы также не упустили возможность привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных. Мы очень хотим, чтобы как можно больше подопечных приюта нашли себе новых хозяев!

Стоит отметить, что на этой неделе в Тульской области стартовала работа единого волонтёрского штаба, в который вошли активисты «Молодой Гвардии Единой России» и других добровольческих формирований. На первом заседании было решено продолжить реализацию акций по оказанию регулярной помощи приютам для бездомных животных. И специально к Международному дню собак для волонтеров были разработаны футболки с цитатами об этих животных. Среди них - самое знаменитое высказывание Антуана де Сент-Экзюпери «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».